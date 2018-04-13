闵行区分层梯次宣贯《消防安全责任制实施办法》-每月开展一类场所消防安全专项整治

晨报记者 倪 冬

为全面推动全区各级党委政府、行业部门和社会单位切实履行消防安全责任，进一步健全全区消防安全责任体系，闵行区近期全面部署、层层推进全区国务院《消防安全责任制实施办法》宣传贯彻各项工作。

作为全区消防工作的“主推手”，闵行消防支队还针对性开展了“每月一类场所消防安全专项整治”，以切实摸清辖区各类场所底数和消防安全状况，稳步整治地区火灾隐患，推动行业消防安全标准化管理工作。

集中授课抓好责任制落实

在区级层面，将由区消防委办公室统一组织，区领导、各委办局主要负责人、各街镇党政主要负责人以及区属企业主要负责人参加“集中授课”培训。

区消防委要求，各部门、各单位要按照主要负责人为第一责任人，分管负责人为主要责任人，班子其他成员对分管范围内负领导责任的具体要求，切实加强《办法》普及宣贯工作。

全区各部门、各单位要结合工作实际，采取集中授课、专题讨论等不同形式，全面组织宣传学习；严格对标本部门、本单位消防工作法定职责，切实按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，层层落实责任，全面抓好消防安全责任制贯彻落实。

复查阶段“销项式”整治

为贯彻落实《消防安全责任制实施办法》，推动行业部门消防安全履职，闵行消防支队牵头，发动区相关职能部门、各街镇、公安派出所，通过“每月一类场所消防安全专项整治”，切实摸清辖区各类场所底数和消防安全状况，有序稳步推进火灾隐患整治。

根据安排，3月至10月，闵行消防将针对在建建筑工地、养老机构、医院、学校、文物古建筑、生产仓储及易燃易爆场所、商市场、城市综合体、宾馆、规模型租赁公寓、规模型饭店、旅游场所、地下空间、村民自建出租房等逐一开展专项整治。

4月份，闵行区民政局联合区消防支队成立了专项检查小组，对全区养老机构消防安全工作开展检查，重点检查消防安全管理制度是否完善，单位员工是否落实“四个能力”培训，消防设施定期检查、检测、维护保养记录是否完整，灭火和应急疏散预案是否完备等内容。

对于此次养老机构在“体检”中发现的消防安全隐患，检查组将造册备案，并在复查阶段开展“销项式”整治。