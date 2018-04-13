手链不慎掉落，“特保”队员赤脚下水摸寻40分钟

首席记者 叶松丽

晨报讯 日前，市民刘先生在杨浦公园游玩时，戴在手腕上的一串和田玉手链不慎落水。当时天色已晚，七十多岁的刘先生找到公园门卫，门卫联系公园外聘的“特保”前来处理。“特保”队员小郭自告奋勇下水打捞。大约40分钟，手链被摸了上来，而小郭的脚却被割开一道十多厘米长的口子。

4月10日下午，记者在杨浦公园见到小郭时，他的脚伤已经好了，行动自如。谈到4月1日傍晚发生的事，小郭显得有点腼腆。

据公园“特保”队相关负责人说，4月1日傍晚快下班时，他的对讲机接到队长的指令，说是有个老人的贵重手链掉到水里了。于是，他们赶紧过去，到现场了解情况：“确定手链大致落水位置后，我们的队员郭鹏旭说，他会游泳，然后就下水了。在水里呆了大概40分钟，手链捞出来时天已经黑了。”

掉手链的刘先生经常在杨浦公园里唱歌。刘先生告诉记者，这串手链是他12年前买的，很有感情。当时人家开价五六百元，他300元买下来了：“是和田玉的，现在价钱肯定不止300元了。”

谈到手链落水的情况，刘先生说，那天杨浦公园快要关门时，他们准备回家了。因为公园里树上飘落絮状物，他用手绢在身上扑打时，结果手腕上的一串和田玉手链掉落水里了。刘先生说：“我72岁了，年纪大了，没有办法，心里很着急，旁边有人给我出点子，让我去找公园的‘特保’。”

刘先生回忆当说：“小郭下水时，水底乌黑的淤泥就翻起来了。小郭在齐腰深的水里多次弯腰伸手摸寻，浑浊的水就到他嘴边。”

记者从现场视频看到，小郭露出水面的上身穿着短袖，时而站在水里跟岸上的人交流，时而侧身伸手到水底去摸索。水面绿黑，身边漂浮着垃圾和水草。现场唯一能够看到的救生工具是一根细细的竹竿。大约经过40分钟的摸索，手链终于被捞了上来。

“上来时，天黑了，脚上有淤泥，也没有感觉到怎么疼。”小郭说，他回去洗脚的时候，才发现前脚板割开了一道十多厘米的口子。脚洗干净后，才感觉到疼。