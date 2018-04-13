英国首相召集“战时内阁”-英国潜艇进入对叙导弹射程内

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在叙利亚反对派控制地区疑似遭“化武袭击”后，美国总统特朗普威胁要对叙利亚动用导弹，而英国也开始有所行动。据英国媒体12日报道，英国首相特雷莎·梅召集了“战时内阁”，英国潜艇也进入对叙导弹射程内。

拟绕开议会对叙动武

当地时间12日，英国首相特雷莎·梅召开了内阁紧急会议，会议主题与叙利亚战事有关。眼见着美英等国对叙利亚的军事行动箭在弦上，英国一些媒体干脆将这次会议称为“战时内阁”会议。

目前英国议会正处于复活节休会期间，特雷莎·梅没有提前复会的打算，而是希望得到“战时内阁”大臣们的支持，让英国直接参与到打击阿萨德政权的军事行动中。

英媒指出，大臣们有望同意英国加入到对叙军事行动的行列中。但也有意见指出，在英国政府决定对叙利亚展开军事行动前，应该获得议会的同意。如果此次英国不经过议会讨论就开展军事打击，也意味着脱离了自2003年伊拉克战争以来定下的惯例。

此前，特雷莎·梅与特朗普通话，两人同意化武袭击“绝对应受谴责”，国际社会必须作出回应，“支持全球范围内禁止使用化武”。

英军机进入战备状态

目前，英国军队已经开始有所行动。英国《每日邮报》12日称，英国军方领导人已下令，让装载战斧巡航导弹的潜艇进入对叙导弹射程内。

此外，为对叙利亚实施打击，英国空军飞机在塞浦路斯也已进入全面战备状态。

有消息称，对叙利亚的军事行动可能在本周末展开，除了美国和英国，还会有法国的参与。而且如果三国决定联手行动，可能由法国而非美国牵头，以显示国际社会就禁止化武团结一致，回击俄罗斯和伊朗对叙利亚政府的政治和军事支持。法国总统无需议会批准便可发起军事行动。

英媒援引消息人士的话报道称，目前，三国正密集商谈，确定在军事行动中将用到哪些军事设施和武器。

分析认为，三国讨论的军事选项很有可能比去年4月美国对叙利亚的导弹突袭范围更广，打击目标可能包括叙利亚军方设施。

多数英国人反对动武

虽然英国政府正积极“备战”，但英国YouGov社会舆论研究所最新民调显示，反对军事打击叙利亚的英国民众人数是支持该行动人数的两倍。

俄罗斯卫星通讯社12日援引民调数据报道称，43%的受访者反对军事打击叙利亚，只有22%的人支持该行动。另有34%的受访者表示，尚未决定在该问题上的立场。

该民调于11日至12日展开，调查了1500多名英国成年公民对叙利亚战事的看法。目前尚不知，在不决定咨询议会意见的情况下，这项民调对特雷莎·梅会产生多大影响力。