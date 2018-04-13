对叙动武，特朗普导弹威胁发早了-白宫“灭火”：美英法联合军事行动尚未最终确定

海洋（新华社专特稿）

叙利亚疑似化学武器袭击11日继续搅动各方神经。美国总统唐纳德·特朗普抢先发“推文”，威胁导弹将飞向叙利亚，但白宫很快澄清，美英法联合军事行动尚未最终确定。

鉴于围绕叙利亚化武疑云的单边军事行动风险加大，联合国安全理事会12日将应玻利维亚要求紧急磋商。

导弹打击并非唯一选择

叙首都大马士革附近杜马镇7日据称发生化学武器袭击。美国及其盟友认定，叙政府应对所谓袭击负责并酝酿对叙联合军事行动；叙利亚和俄罗斯认为，化武袭击缺乏证据支撑。

特朗普11日发“推文”再次威胁：“俄罗斯誓言击落全部射向叙利亚的导弹。请俄罗斯做好准备，因为它们将要来了，（导弹）又好又新又智能！”

然而，白宫发言人莎拉·桑德斯晚些时候澄清，特朗普发“推文”时，如何应对疑似化武袭击尚未确定。特朗普9日警告，美方有很多军事选项，将在24至48小时内决定如何回应。眼下48小时期限已过。

桑德斯11日重申，特朗普手头有不少选项，“所有选项仍在讨论中”，导弹打击并非唯一选择，“也不是唯一一件总统可能做或可能不做的事”。

美国有线电视新闻网报道，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯、美国参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德等高官当地时间11日下午1时在白宫讨论对叙动武，大约两小时后离开。桑德斯确认，副总统迈克·彭斯当天就叙利亚局势主持召开国家安全委员会会议。会议召开时间在特朗普发“推文”之后。

马蒂斯11日说，叙政府是否该为疑似化武袭击负责的相关情报“仍在评估中”，但美军“已准备好以总统认定恰当的方式提供军事选项”。

一些要求匿名的官员告诉美国有线电视新闻网，美法英领导人仍在密集磋商、协调立场，但未就联合行动的规模或时机达成明确共识。军事打击不太可能早于本周末开始。两名美国政府消息人士告诉路透社，对叙疑似化武袭击所用毒气及其来源，美方未掌握切实证据。只有证据显示，毒气系由直升机投放。

联合国展开紧急磋商

美联社报道，玻利维亚常驻联合国代表萨查·略伦蒂·索利斯11日要求联合国安理会就叙利亚面临的“单边军事行动威胁”紧急磋商。安理会10日未能通过美国和俄罗斯分别起草的三份涉及叙疑似化武袭击的决议草案。

索利斯说，请求召开紧急会议并非只因特朗普最新的“推文”导弹威胁，还因为特朗普的措辞日趋激烈，“威胁带有一贯性”。任何单方行动将违反联合国宪章原则宗旨，因而引发玻利维亚担忧。

联合国秘书长安东尼·古特雷斯11日敦促安理会采取行动，避免叙利亚局势“失控”。古特雷斯说，已分别与安理会5个常任理事国驻联合国代表通话，“对当前僵局引发的风险深表忧虑”。

另据路透社报道，叙政府军正撤离主要机场和空军基地、转移部分空军资产，以免遭打击。

在俄罗斯，国家杜马（议会下院）国防委员会主席弗拉基米尔·沙马诺夫说，俄方与美国参谋长联席会议就当前局势保持直接沟通。俄国防部中将维克托·波兹尼希尔告诉今日俄罗斯电视台，“已获悉美军‘哈里·杜鲁门’号航母打击群正前往波斯湾水域，预计5月初抵达”，此举是美海军在这一地区的“既定操作”。