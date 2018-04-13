75亿元！当当网投入海航怀抱

晨报记者 曹西京

文化电商的独角兽当当投身海航详情浮出。海航科技旗下的天海投资11日披露并购重组预案，拟作价75亿元收购老牌电商当当网。标的资产增值率高达234倍、交易方不做业绩承诺颇引人注目。

现金+股份易主天海

根据公告，75亿元对价将由发行股份和现金支付组成。其中，天海投资拟以6.23元/股的价格，向俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量发行6.52亿股股份，价值40.6亿元人民币。另外，天海投资拟向包括天津保税区投资控股集团在内的不超过10名的特定投资者发行股份募集配套资金40.6亿元，其中34.4亿元用于本次交易的现金支付，其余用于当当全国第二总部建设项目、天津新建库房和附属项目等。交易完成后，俞渝和李国庆将合计直接持有天海投资16.49%股份，低于第一大股东海航科技集团的16.95%，天海投资实际控制人未发生变化。其中俞渝个人持有11.55%的股份，位列天海投资第三大股东。此外，俞渝和李国庆还通过实际控制的天津科文和天津国略合计套现约19.5亿元。

也就是说，此次交易完成后，曾经由创始人李国庆、俞渝夫妇控股的老牌电商网站当当网将易主天海投资，成为海航旗下一员。

公告显示，当当净资产3178万，预估值75亿元，增值率高达235倍。

值得注意的是，纯国资背景的天津保税区投资控股集团将牵头参与此次定增，拟投入不超过10亿元。工商注册资料显示，天津港保税区国有资产管理局是天保控股的唯一股东。地方政府参与海航此次资本布局，给天海投资未来发展带来想象空间。

天海曾收购英迈国际

天海投资2016年剥离海运业务，12月收购全球最大的IT 分销商之一英迈国际，当时收购金额近60亿美元。公司主营业务变为IT产品分销业务、仓储与物流业务、互联网金融业务、云集市及云计算业务。英迈国际也是美国最大的图书分销商，很多亚马逊上的购买都是英迈发货给顾客。整合之后，当当有望通过英迈国际的全球供应链拓展3C品类，扩大经营范围和营收规模。英迈国际则可以通过当当打通产业链上下游，完成B2B2C布局，进一步开拓国内市场。

天海投资控股股东为海航科技集团，海航科技集团持股20.76%，海航集团则持有海航科技集团96.41%股份。天海投资表示，本次交易前大新华物流为海航科技的一致行动人，合计持有公司29.95%股份。本次交易完成后，公司的控股股东仍为海航科技，实际控制人仍为慈航基金会。

当当连续两年盈利过亿

当当网创立于1999年，最早以网上销售图书为主。天海投资公告称，目前当当网自营超过300万SKU，其中图书产品超过120万种，招商平台上约有3000多个第三方卖家，并经营200多家实体书店，处于线上图书出版物零售领域的龙头地位。据介绍，当当网的主营业务包括自营图书、自营百货、第三方平台及其他收入三大部分。其中，自营图书占收入比约为55%至60%，自营百货占收入比约为38%至40%。

2010年12月，当当网曾在纽交所上市，作为中国第一家完全基于线上业务的B2C网上商城，当当网一度受到资本追捧。不过，此后表现一直不佳，股价很快跌破16美元的发行价格，并在5美元左右徘徊。2016年，当当网私有化退市时市值仅约5.3亿美元。退市后创始人李国庆、俞渝夫妇等高管团队共持股93.17%。当时，外界猜测，当当网可能会回归A股市场，如今看来即将成真。

财务数据显示，当当2016年、2017年实现的营业收入约为95.5亿元和103.4亿元，归属于母公司股东的净利润分别约为1.33亿元和3.62亿元。在营收增长不大的情况下当当去年净利润增长近3倍堪称奇迹。