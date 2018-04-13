教育成为海外置业首选目的

晨报记者 刘 因

海外置业为了啥？买家首选关注目标是教育，其次为了资产保值增值，养老需求紧跟其后。这是海投家2018海外资产配置论坛透露的。

总体上，2017年中国在海外房地产投资额继续增长，达到2502亿元。其中，对亚洲房产投资额上升34%，欧洲房地产投资上升336%。由北斗投资与网易房产联合主办的此次论坛分析：去年高净值人群海外资产配置的占比近六成，已日趋饱和，海外置业正呈现由高净值人群向观念前卫的白领转移的趋势。

这些观念前卫的白领以阳光方式获取财富后，普遍追求健康、优质的生活方式。加之国内有50个城市陆续限购的因素，白领们纷纷将目光投向海外。

在选择海外置业城市上，与会专家给出三个参考标准：第一，这个国家的经济是不是在发展；第二，这个城市的人口是不是在导入；第三，这里的产业是否在导入。

综合美国、日本、亚洲四小龙的楼市发展规律，在城市化、人口流入、人口红利的利好下，除了传统的海外置业目的地，包括印度、泰国在内的东南亚楼市被进一步看好。

不过，由于市场上缺乏提供优质服务的机构，普通购房者受制于语言、文化、法律等障碍。跨国买房在操作中困难重重，投诉与纠纷也不断：如房屋信息不对称、税收差异，外汇市场波动，置业过程复杂、繁琐，后期管理困难，房产出售变现困难等。