晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市受隔夜美股下跌影响，双双小幅低开，盘中保险、医疗器械服务、无人零售等板块涨幅居前。午后多元金融板块和海南板块逆市走强，但股指表现不佳，无力重回3200点之上，最后沪市收盘下跌近1%，市场成交量萎缩。

信息消费规模大

工业和信息化部要求推动落实国务院《关于进一步扩大和升级信息消费 持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40号），努力营造良好的发展环境，支持骨干企业加快创新步伐，加速拓展新技术在游戏动漫、电子竞技等领域的应用。

作为行业主管部门，工信部信息化和软件服务业司将认真贯彻落实党中央、国务院指示精神，持续改善信息消费体验，支持电子竞技重点领域发展，推动信息技术服务企业加快提升技术水平和服务能力。

到2020年，我国的信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，并拉动相关领域产出达到15万亿元。关注二级市场相关个股表现。

水污染治理攻坚

水污染防治攻坚作为污染防治攻坚战的重要领域之一，已经正式进入落地期。一方面，地方近日加快出台水污染防治攻坚“详版”路线图，另一方面，水污染防治考核和督查也在紧锣密鼓进行。

专业人士认为，对于水污染治理而言，一方面要解决发展不充分的问题，如地方城市存量的管网改造、维护，环境治理水处理+智慧城市和数字城市，水处理+生态景观等。另一方面要解决发展不平衡的问题，特别是农村农业水处理和污染防治相关的项目。此外，未来两到三年还要打几场标志性的重大战役，包括长江保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理、农村农业污染治理等。

最需要的是定力

博鳌论坛传出的“扩大对外开放”声音，再度成为市场关注的焦点，未来二级市场会围绕改革和开放这两大主题做文章，其中科技改变产业和生活一定是题中应有之意，投资者须随时调整自己的投资策略和把握行业分化的机会。

昨日A股冲高回落，沪市成功回补本周二的向上跳空缺口。从操作层面看，在存量博弈的大背景下，很多热门板块和股票切换太快，稍有不慎就会暂时被套，场内资金也热衷于高抛低吸，除了医药股外，整个热点持续性并不强，像水泥、自贸区等板块前两天还走得很强，昨天就熄火了，有的还排在了跌幅榜前列，市场操作难度有所加大，但此刻最需要的是定力，好股票不要怕震仓。