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风 雨

日前，华星创业公告，由于超期未履行增持公司股票的承诺，公司董事长季晓蓉被浙江证监局责令改正，要求其履行承诺完成增持计划，并于2018年6月30日前提交有关整改情况的书面报道。此前，3月16日，深交所已经对季晓蓉作出通报批评的处分。

围绕季晓蓉为什么在2017年12月29日做出取消增持计划的决定，市场猜测是因为公司2017年经营业绩下滑及由此引发的股价持续下跌。在季晓蓉的增持承诺期（2017年6月29日-2017年12月31日）内，华星创业的股价一路下跌，从2017年6月29日的收盘价7.88元/股一直跌到2017年12月28日的收盘价6.12元/股，区间跌幅达22.33%。

华星创业董秘办的工作人员在回应市场时说，取消增持计划与公司业绩在2017年首次出现亏损无关。“增持的股份数量对董事长来说并不算大，即使在承诺期出现20%左右的跌幅，董事长也能承受相应的损失”，资料显示，华星创业总股本4.29亿股，按照最大增持量1%来计算，增持数量为429万股，全部增持完毕大约需资金2800万元。既然这数目不算大，那为什么不履行承诺呢？

“不管出于什么理由，只要你向市场作出了承诺，就应该兑现，否则那些听信大股东将增持的投资者就有上当受骗的感觉。”高智说。大股东增持股票可看做是公司股价的正面信号。其实在大股东、董监高们大幅增持的个股中，不乏业绩优良且估值较低的股票，这些股票有望成为大盘企稳后资金选择做多的主要标的。但是“忽悠式”增持显然应该受到惩罚。

“人无信不立，有些大股东将信息披露异化为内幕交易、操纵市场的工具。有些上市公司实际控制人则通过控制信息披露的内容和节奏，利用误导性陈述发布不当信息，这些举动本质上都应该划入违法类型，都应该受到监管部门的打击。”郁教授道。上市公司利用信息优势操纵股价是A 股的一大顽疾，其表现形式多种多样，管理层应该下大力气整治。不信守承诺看似“小事”，但“吃了药”的投资者往往损失惨重。

今日行情预测：收阳

仓位：70%