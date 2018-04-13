去年下半年85家财险公司新注册产品9897个

师诗靓

日前，中国保险行业协会发布了财产保险公司自主注册产品报告，对2017年下半年财产保险公司备案产品自主注册情况进行了分析。报告显示，从2017年7月1日到2017年12月31日，共有85家财产保险公司新注册了9897个产品，其中主险1855个，附加险8042个，平均每月新增加产品1650个。

从险种俩看，责任保险、企财险和工程保险注册新产品数量最多，分别为3131个、2973个和1022个，合计7126个，占比72%。与此同时，越来越多的保险公司推出帐户安全类保险，直击消费者面临的诸多新型网络安全风险。

值得注意的是，责任险以3131的新注册量在去年下半年的注册新产品版图中占据了最大的比例。这恰恰贴合了保险消费者日益增长的责任险需求。具体来看以下几种在日常生活中最常见的责任场景——

高空坠物的危险度之高已无需多言，由于台风等不可控因素造成阳台花盆坠落砸伤行人的事故更是防不慎防。在此类事故中，根据《侵权责任法》中关于人身损害赔偿的规定和最高人民法院的司法解释，花盆的主人要负全部责任，即便花盆是有护栏挡住，一旦掉下来砸伤人，花盆主人也是要全部承担责任的。而家财险中附加的第三者责任险正是将此类风险转嫁给保险公司。同时，因家中水管破裂房屋渗水给邻居带来损失等情况，同样涵盖在保障范围之内。

“熊孩子”一词的兴起让人们认识到了孩子调皮的天性可能会给他人带来伤害或是损失，无论是有意还是无意，作为监护人的家长都需要承担责任。一般来说，“熊孩子”保险可以单独购买，不过，目前也有公司将“熊孩子”险作为家庭财产保险的附加险，用以完备整个家庭的风险保障。与此同时，社会对于家政人员安全的关注度也在逐年提高。如果家政人员在工作过程中发生意外，雇主是否应该承担责任往往会引起双方纠纷。此时，如果雇主投保了家政人员责任险，则能很好的保障雇主和家政人员的利益。此外，宠物伤人的报道近年来也屡屡见诸报端，该类事件往往无法控制却需要主人来承担责任，这样的风险其实同样也可以通过宠物责任保险进行转嫁。

除了责任险外，在中保协发布的数据中还可以看到另一大亮点——账户安全保险表现出了强劲需求。

根据自主注册平台数据显示，从2016年三季度至今，共37家公司共注册个人账户安全类型保险89个，基本覆盖了包括银行储蓄卡/信用卡等金融机构账户，第三方充值账户、支付宝/微信等网络支付账户在内的个人常用支付环境。

事实上，随着支付手段的改变，特别是移动支付给了消费者便利的同时，也带来了一些诸如账户信息泄露、银行卡盗刷、账户被黑客攻击等新型风险。

一般来说，购买了账户安全保险后，被保险人的个人账户被他人盗刷、盗用、复制或者迫于暴力威胁将个人账户的账号及密码透露给他人导致被保险人个人账户内资金的损失，保险公司可以进行赔偿。