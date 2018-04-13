五一试点个税递延养老险-月入万元居民购商业养老保险延税额度600元

师诗靓

在市场的翘首期盼下，个人税收递延型养老保险试点终于落地。昨天，财政部等五部委联合发布关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知，5月1日起在上海等地实施个人税收递延型商业养老保险试点，试点期限暂定一年。

激发商业养老市场需求

财政部网站显示，自2018年5月1日起,在上海市、福建省(含厦门市)和苏州工业园区实施个人税收递延型商业养老保险试点。试点期限暂定一年。

何为税延养老保险？即试点地区个人通过个人商业养老资金账户购买符合规定的商业养老保险产品的支出,允许在一定标准内税前扣除；计入个人商业养老资金账户的投资收益,暂不征收个人所得税；个人领取商业养老金时再征收个人所得税。

具体来看，个人缴费税前扣除需要满足一定的标准：取得工资薪金、连续性劳务报酬所得的个人,其缴纳的保费准予在申报扣除当月计算应纳税所得额时予以限额据实扣除,扣除限额按照当月工资薪金、连续性劳务报酬收入的6%和1000元孰低办法确定。取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业自然人合伙人和承包承租经营者,其缴纳的保费准予在申报扣除当年计算应纳税所得额时予以限额据实扣除,扣除限额按照不超过当年应税收入的6%和12000元孰低办法确定。

举例来说，一个月收入10000元的上海市民，每月的税延额度就是600元。

对个人达到规定条件时领取的商业养老金收入,其中25%部分予以免税,其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税,税款计入“其他所得”项目。

那么，哪些人是这一“福利”的适用对象？

适用试点税收政策的纳税人,是指在试点地区取得工资薪金、连续性劳务报酬所得的个人,以及取得个体工商户生产经营所得、对企事业单位的承包承租经营所得的个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业自然人合伙人和承包承租经营者,其工资薪金、连续性劳务报酬的个人所得税扣缴单位,或者个体工商户、承包承租单位、个人独资企业、合伙企业的实际经营地均位于试点地区内。其中，取得连续性劳务报酬所得,是指纳税人连续6个月以上(含6个月)为同一单位提供劳务而取得的所得。

降低社保依赖性

纵观国际市场不难发现，福利待遇良好的国家，比如美国和意大利，都背负着沉重的养老保障金。而随着我国老龄人口的不断增多，我国的养老金问题“压力山大”。

未富先老以及正在加速到来的老龄化社会，让统筹账户当期缺口不断扩大。与此同时，我国养老金的收益率仍然有待提高，换句话说，社保基金缺口与贬值风险并存。

而养老成本的问题或许比很多人想的还要严重。有统计数据显示，到2030-2040年，中国每4个人将会有一位老年人，届时中国的养老问题会相当突出。目前，我国居民的养老方式主要由家庭养老、社会养老和理财养老组成。由于社会生活水平提高和人均寿命延长，中国人的养老成本在不断攀升，不少人养老就是靠储蓄，考虑到通货膨胀等因素，简单的储蓄并不能满足未来的养老需求，更不用提许多年轻人目前还并没有未雨绸缪的意识。

而此时个人税收递延型养老保险的提出，为拉动老年人自身投保起到了促进作用。由于投保人在购买保险和领取保险金的时候，投保人处于不同的生命阶段，其边际税率有非常大的区别，实施递延型税收，使投保人更愿意自己购买商业保险，从而降低对于社保的依赖性。

事实上，市场对于税延养老保险的呼声已经由来已久，而政府也一直在释放出希望通过商业养老保险缓解社会养老压力的信号。多家保险公司此前已经明确表示出对于该产品的参与热情。

平安养老险董事长兼首席执行官甘为民此前在接受媒体采访时曾表示，整合健康养老上下游产业链方面，中国平安已经形成了成熟的体系，作为参与前期筹备和研究工作的保险公司之一，平安养老险已经准备就绪，只待发令枪响，业务链上的各部门均蓄势待发，全力迎接这一增量市场的到来。

甘为民进一步指出：“个人税延养老险获批，将有力提升商业保险机构作为长期机构投资者作用，促进商业养老保险资金与资本市场协调发展，提升服务实体经济、国家战略参与度和支持能力。同时，也意味着政策导向对保险业发展的扶持，将在很大程度上吸引社会资本、社会舆论的关注和民众参与度，政府功能定位、市场地位、民生影响力获得多重提升，从而极大促进保险业发展。”

无独有偶，太保寿险方面此前也曾公开表示，太保一直关注税延养老话题，在其内部基础工作方面，产品信息和销售团队皆已准备就绪。

根据财政部目前公开的信息可以看到，个人商业养老保险产品按稳健型产品为主、风险型产品为辅的原则选择,采取名录方式确定。试点期间的产品是指由保险公司开发,符合“收益稳健、长期锁定、终身领取、精算平衡”原则,满足参保人对养老账户资金安全性、收益性和长期性管理要求的商业养老保险产品。