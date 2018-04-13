F1中国大奖赛车手见面会-莱科宁去留带动转会消息一箩筐

晨报记者 王 嫣

昨天下午4点，依例是F1中国大奖赛前的车手见面会。上午10点就有车迷在活动场地外排队等候，希望能拥有一个签名。法拉利车手莱科宁出场，无疑引起的震动最大。莱科宁配合度也相当高，不仅是官方明信片，车迷自发打印的照片，自带的帽子、T恤他都一一签名。

作为围场里最后一个“70后”车手，莱科宁的F1职业生涯早就进入了倒计时。39岁“高龄”还能驾驶法拉利赛车，很大程度上缘于队友维特尔的要求。但该发生的总要发生，2016赛季结束后，莱科宁已经两次与法拉利车队续约一年，2018赛季结束后，前景真不好说。

同样在2016赛季结束后，罗曼·格罗斯让就转会到同样使用法拉利引擎的哈斯车队。他是瞄准法拉利驾驶舱去的，外界也将他视作第一替补。所以，昨天西班牙媒体爆料，哈斯车队已经在试探阿隆索，一旦格罗斯让转投法拉利，美国车队就引进西班牙人救场。

据说两届F1世界冠军对“加盟哈斯车队”的设想持开放态度，因为他们的基地在美国，阿隆索继续参加印地500和戴托纳24小时耐力赛也很方便。众所周知，阿隆索在重新加盟迈凯伦的3个赛季过得并不如意，赛车距离他理想的状态相差甚远。西班牙人也早早萌生去意，但去年年末最终还是将合同延长了一年。本赛季，迈凯伦倒一改颓势，前两站阿隆索一个第5、一个第7，车手积分榜积16分、还比莱科宁多1分。这要能坚持到赛季末，“头哥”一定不舍得退了吧。

昨天，围场里传出的另一则转会消息，来自梅赛德斯奔驰的2号车手博塔斯。巴林站，博塔斯一停对维特尔两停，竟然没能靠进站策略超越，最后0.6秒憾负。据说车队认为博塔斯能力不够，赛季结束不再续约。而梅赛德斯奔驰领队托托·沃尔夫已经直接向媒体承认，下赛季汉密尔顿将迎来一位新队友、雷诺车队的卡洛斯·塞恩斯，车队也已经在与其接洽。“卡洛斯是一个非常特别的男孩，非常聪明，有着正确的价值观，正确的家庭，而且他开得非常快。如果他在对阵（队友）霍肯伯格时表现良好，那所有车队都将盯上他。”

本赛季，卡洛斯·塞恩斯前两站一个第10、一个第11，共拿到1分。但霍肯伯格一个第7、一个第6，拿到14分。梅奔看上塞恩斯，更多应该是年轻（24岁），以及他“冠军二代”的背景（父亲是两届世界拉力锦标赛冠军）。