谁是“歌王”今晚揭晓-《歌手》2018决赛，新赛制更烧脑，歌手出场顺序观众来定

晨报记者 曾索狄

今晚，湖南卫视《歌手》2018即将迎来总决赛，诞生本年度“歌王”。昨天，节目在长沙进行了彩排，汪峰与谭维维、腾格尔与吴碧霞、Jessie J与李玟、张韶涵与毛不易、李泉与陈洁仪、华晨宇与邓紫棋、霍尊与韩雪的“帮帮唱”组合正式曝光。值得一提的是，今年节目组启用了全新台网互动玩法，观众的投票将决定歌手的出场顺序。

新老歌手组合再碰撞

从邓超与羽泉的《奔跑+冷酷到底》，到韩红与陈奕迅的《十年》，再到林忆莲与张惠妹的《也许明天》，《歌手》舞台上诞生过许多经典的“帮帮唱”组合表演。从今年公布的名单看，此次的帮唱嘉宾依然兼顾了新生代歌手、老牌唱将乃至于跨界歌手的不同组合。

其中，腾格尔的帮唱嘉宾吴碧霞，是有“中国夜莺”之誉的抒情花腔女高音歌唱家。与张韶涵搭档的毛不易，是帮唱嘉宾中最年轻的一位。他以音乐比赛冠军身份出道，进入大众视野才不到一年的时间，但强大的创作能力，让外界对他的亮相充满期待。

相比之下，李玟、邓紫棋、陈洁仪、谭维维则是《歌手》的老朋友。其中，谭维维堪称竞演舞台的“常驻选手”，此次帮唱汪峰，她创造了五度登台的历史。而韩雪可能是今年帮唱嘉宾中最另类的一位。以歌手出道的她，近年更专注于影视表演。但也有观点认为，霍尊以婉约曲风见长，韩雪的大多音乐作品恰好都是清冷路线，两人组合恰到好处。

观众决定歌手出场顺序

从总制片洪涛每期“花式”卖关子宣布名次，到今年设计新规决定歌手的出场顺序，说《歌手》是最爱“吓唬嘉宾”的音乐节目，并不为过。在上周的节目后，汪峰、腾格尔、Jessie J、张韶涵、李泉、华晨宇、霍尊7位歌手已按各自历史成绩及分组意愿，分成了三支队伍。他们将在今晚通过帮帮唱、个人演唱两轮竞演角逐“歌王”。

但令人意外的是，在这样的赛制下，节目组还要“玩新招”。比如，总决赛开场曲目将由腾格尔、Jessie J和霍尊中的一人呈现，而帮唱环节的压轴秀则会从李泉、华晨宇中选择。

节目组首次启用网络人气支持率来决定第一轮对决的出场顺序，每组歌手组内得票最高者，即可获得靠后出场的优势。这也就意味着，在首轮竞演中，所有“歌王候选人”及其帮唱嘉宾的登台顺序将以观众意向为准。

更残酷的是，根据“帮帮唱”赛果，7位歌手中只有4位能晋级个人演唱环节的比拼，晋级成功率只有往季的一半左右，歌手们将尽可能提前展示个人实力，呈现更为精彩、激烈的舞台表演。

音乐节目二季度仍发力

这边以《歌手》2018为代表的一季度综艺即将落幕，那边各大卫视的二季度综艺也蓄势待发。从目前公布的阵容看，音乐才艺类综艺节目所占比重仍不小。

比如，已经迎来第三季的《我想和你唱》将在4月27日接档《歌手》2018，明星与素人同台合唱、观众现场互动的模式，搭配莫文蔚、蔡依林、王源等阵容，依然很有吸引力。江苏卫视则同时推出两档音乐节目，分别是主打“全民共唱”的《嗨！唱起来》以及偏重音乐创作和真人秀环节的《无限歌谣季》。而东方卫视今晚开播的《完美搭档》，则是王牌节目《妈妈咪呀》的升级版，双人搭档展示才艺的环节中，自然也少不了歌舞表演。