还有必要唱衰音乐综艺吗？

曾索狄



电视音乐综艺年年有，唱衰之声天天见，今年也不例外。

总结音乐综艺式微的原因，“新鲜感”三个字足矣。模式、歌曲、歌手，重复率太高。最近半年，我在六七档节目中见过李荣浩；尚属新作的《消愁》，翻唱版本不计其数；二季度待播的音乐综艺，主打的也都是互动、跨界的老套路。

那它们为什么还在源源不断地被生产？一方面，音乐综艺仍是各大平台吸引广告“金主”的当家法宝。以走过6年的《歌手》为例，它至今都被外界认为是湖南卫视最具商业价值的节目。另一方面，相较于舞蹈等其他形式，音乐，尤其是流行音乐，是最容易触及普通观众的一种艺术形式。仿佛不需要任何门槛，人人在看完表演后都热衷于点评，谁谁谁的唱功好一些，谁谁谁的很一般。

这并不是内地观众专属症状，恰恰是在世界各地通用的规则——无论哪个国家的人们打开电视机，都能找到热闹、简单、易懂的音乐综艺。

既然如此，留给节目制作方的，只有无尽的思考，如何端出更新鲜的音乐玩法？从专业歌手到跨界歌手，从比唱功到比音痴，从猜歌手到猜曲目，从玩改编到玩合唱……这几年，能勾起观众丁点好奇的创意，都可能成就一档节目。

最近的一个成功例子，大概是央视的《经典咏流传》，在古诗词本身魅力的加持之下，流行音乐也多了几分诗意。

当然，对于音乐综艺的未来，人们还有很多猜想。比如近期处在风口浪尖的短视频APP，曾成功地让很多原本有些冷门的歌曲成了“爆款”；比如二次元虚拟偶像的介入，他们的歌声依然有奇特的魔力；比如今年综艺市场热词之一的“剧情式真人秀”，可能会带领观众见证一首歌曲、一场演唱会甚至一个歌手的诞生……

从这个角度想，一切皆有可能。市场与音乐节目，或许永远处于一种彼此纠缠的状态，反复磨合，小心试探。那么不妨多一些耐心，成熟的模式可能重生，反套路、重原创也可能杀出生机。

下一个爆款，或许正在飞奔而来的路上。