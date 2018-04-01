《无限歌谣季》开播在即-岳云鹏张绍刚 要留下有传唱度的原创作品

记者 曾索狄

晨报讯 江苏卫视全新打造的音乐唱作真人秀《无限歌谣季》日前在沪举行发布会，宣布将于4月21日起每周六晚间档播出。张绍刚、岳云鹏、杨迪、伊一和周峻纬将作为“歌谣研修生”，与李荣浩、毛不易、于文文等音乐人一同创作全新歌曲，把“生活唱成歌”。现场，嘉宾们不约而同地表示，希望在原创上发力，留下一些有传唱度的作品。

与以往的音乐综艺不同，《无限歌谣季》 通过真人秀的形式，让5位非专业音乐人和5位专业音乐人分别搭档，创作全新的音乐作品，而一首原创歌曲从创作、编曲、录制到练习的整个过程也将在节目中全景呈现。从发布会现场曝光的录制片段看，张绍刚、岳云鹏、杨迪、伊一和周峻纬虽然都有各自的音乐梦想，但在演唱水平上却不太如人意，其中，常常在相声表演中秀歌喉的岳云鹏，在音准和节拍上栽跟头，甚至跟不上节奏。

对此，将在节目中为之保驾护航的专业音乐人们认为，这种跨界碰撞很有挑战。李荣浩说，他参与节目的初衷就是和不同领域的艺人合作，相信能由此发掘出一些新的创作角度，“我以前都是一个人在录音棚，不太擅长和人合作，这次要学习跟人搭档。”因电影《前任3》爆红的于文文也颇有同感，称过去的创作主要是根据自己的声线特点，现在会更多地照顾搭档。毛不易则表示，节目要求在一定的时限内完成创作，让他有不小的压力，他更腼腆地说特别想合作岳云鹏。

近年，音乐综艺节目普遍更倾向改编、发掘经典老歌，新创作品寥寥无几，此次《无限歌谣季》更鼓励原创音乐，打造适合传唱的歌曲。对此，岳云鹏现场笑言，特别希望“正经地把生活写成歌，唱给大家听”，“我们说相声，是把很多好玩的事传递出来，让大家笑一笑。歌曲也是，如果能让大家有感悟，那就很酷了。我的想法是要出好作品，有让观众耳熟能详的作品。”张绍刚更立志要为“45岁以上的观众代言”，希望创作出能在KTV被点唱的作品，“我们45岁以上的人也看综艺，也希望发声，希望有声音表达我们的心声。接下来我们和唱作人在节目中有三轮合作，如果通过十几期的节目，能有三首歌被大家记住，我觉得就非常好。”