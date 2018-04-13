《江湖儿女》入围主竞赛单元-贾樟柯把“狂暴爱情”带到戛纳

晨报记者 陆乙尔

昨日，第71届戛纳国际电影节公布了主竞赛单元入围名单。贾樟柯的《江湖儿女》入围，这是中国电影时隔3年再次征战戛纳主竞赛单元。

目前，主竞赛单元一共公布了18部入围作品，亚洲有四部作品入围，包括《江湖儿女》、日本导演是枝裕和的《小偷家族》、日本导演滨口龙介的《夜以继日》和韩国导演李沧东的《燃烧》。

贾樟柯是戛纳的老熟人了，自2008年《二十四城记》以来，10年间执导的影片全部入围戛纳国际电影节。除纪录片《海上传奇》入围“一种注目”单元外，《江湖儿女》是贾樟柯继2002年《任逍遥》、2008年《二十四城记》、2013年《天注定》、2015年《山河故人》之后，第5部入围戛纳主竞赛的作品。

《江湖儿女》目前还未公映，贾樟柯称，该片是一部“狂暴的爱情故事”，影片先后辗转大同、三峡、新疆等地拍摄近4个月。演员也都是实力派，女主角赵涛曾凭借意大利影片《我是丽》获得意大利电影金像奖最佳女演员奖，男主角廖凡则凭借《白日焰火》获得柏林国际电影节最佳男演员奖。同时，影片还有徐峥、冯小刚、刁亦男、张一白、丁嘉丽、张译、董子健等加盟。

除了《江湖儿女》，另一部中国电影、由毕赣执导的侦探悬疑片《地球最后的夜晚》入围了“一种关注”单元。此前，这位年轻导演曾凭借第一部长篇电影《路边野餐》获得金马奖最佳新导演奖，公映时也引发过热议。如今，第二部相比全素人出演的第一部阵容更强大，邀请到了汤唯、张艾嘉等演员。