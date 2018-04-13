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水下蓝鲸潜行，海面战舰驰骋，天上银鹰翱翔，汇成一部雄浑的海天交响曲。4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。这是新中国历史上规模最大的海上阅兵，是新时代人民海军的豪迈亮相。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。

习主席强调，在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚定不移加快海军现代化进程，善于创新，勇于超越，努力把人民海军全面建成世界一流海军。

习主席的重要讲话，发出了新时代建设世界一流海军的动员令，必将为人民海军的建设和发展注入强大动力，必将激励全体海军官兵奋楫争先、中流击水，不辱使命、不负重托，锻造成一支听党指挥、能力过硬的海上钢铁长城。

21世纪是海洋的世纪。作为一个海洋大国，中国拥有1.8万多公里大陆海岸线、300万平方公里主张管辖海域，这是和960万平方公里陆地面积具有同等价值的蓝色国土。我们只有以强大海军为坚强后盾，才能维护国家主权和海洋权益。

习主席多次强调，建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志，是建设海洋强国的战略支撑，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。 “不能制海，必为海制。”这是铁的事实，对于中国更是血的教训。我们自明末清初厉行“禁海”，战舰十存其一，海上力量急剧衰落，至清朝末年，海防已形同虚设。近代史上，世界列强对中国的武装入侵大多起于海上，列强恃其船坚炮利，迅速打开了封闭的中国的海上大门，给中华民族带来了深重灾难。

“建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。”习主席充满深情的话语深刻体现了人民领袖和军队统帅的雄才伟略和责任担当。

党的十八大以来，在习近平强军思想指引下，海军官兵牢记习主席“在大风大浪、远海大洋中把部队锤炼成攻必克、守必固的海上劲旅”的教导，一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋，大踏步赶上时代发展潮流，取得了举世瞩目的伟大成就。今天的人民海军，正以全新姿态屹立于世界的东方！

新时代的征程已经开启，我们的征途是星辰大海，建设一支强大海军的任务更加紧迫。我们要遵循习主席“政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军”的重要指示，努力奋斗，奋力建设世界一流海军。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。全体官兵要将习主席的检阅和勉励化为奋发有为的巨大动力，乘风破浪、浩浩荡荡，不负党和人民的重托，时刻听从党和人民的召唤，尽快建成一支能够支撑海洋强国战略、具有强大威慑和实战能力的现代化海军，坚决捍卫国家权益，努力为维护世界和地区和平稳定作出新的更大的贡献。（央视评论员）