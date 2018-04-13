习近平三次检阅部队，都强调了什么？

原创 2018-04-13 央视新闻 2018-04-13 央视新闻 央视新闻

4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。 △ 2018年4月12日，中央军委在南海海域举行海上阅兵，习近平检阅部队并发表重要讲话。 在此之前，习近平曾两次检阅部队并发表重要讲话，分别是2015年9月3日的抗战胜利70周年阅兵和2017年7月30日建军90周年阅兵。三次检阅部队发表讲话，习近平都强调了什么？ 寄语军队

在4月12日的南海海上阅兵式上，习近平在讲话中指出，建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。习近平要求海军将士们，努力锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅。

△ 2018年4月12日《新闻联播》视频：习近平在出席南海海域海上阅兵时强调 深入贯彻新时代党的强军思想，把人民海军全面建成世界一流海军。

在抗战胜利70周年阅兵式上，习近平在讲话中表示，全军将士要牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，忠实履行保卫祖国安全和人民和平生活的神圣职责，忠实执行维护世界和平的神圣使命。

△ 视频：2015年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上发表重要讲话

在建军90周年阅兵式上，习近平在讲话中要求全军将士们永远听党的话、跟党走；始终同人民站在一起，永远做人民子弟兵；聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅；坚定不移坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，全面提高国防和军队现代化建设水平。

△ 视频：2017年7月30日，习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵式上发表重要讲话

保卫和平

和平是习近平在三次阅兵讲话中的关键词。在南海海上阅兵式上，习近平要求海军将士坚决捍卫国家权益，努力为维护世界和地区和平稳定作出新的更大的贡献。

△ 2018年4月12日，中央军委在南海海域举行海上阅兵，图为受阅舰艇

在抗战胜利70周年阅兵式上，习近平特别强调和平。他说，战争是一面镜子，能够让人更好认识和平的珍贵。他表示，我们要以史为鉴，坚定维护和平的决心。为了和平，我们要牢固树立人类命运共同体意识。为了和平，中国将始终坚持走和平发展道路。在讲话的最后，习近平还振臂高呼：“让我们共同铭记历史所启示的伟大真理：正义必胜！和平必胜！人民必胜！”

△ 2015年9月3日，抗战胜利70周年纪念大会上的抗战老兵方队

在建军90周年阅兵式上，习近平在讲话中强调，安享和平是人民之福，保卫和平是人民军队之责。天下并不太平，和平需要保卫。

△ 2017年7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵上的护旗方队

各有侧重

除了上述内容之外，在这三次阅兵式上，习近平的讲话根据每个阅兵式的特点各有侧重。

△ 2018年4月12日，中央军委在南海海域举行海上阅兵，图为受阅战机

南海海上阅兵主要检阅海军部队，这也是新中国历史上规模最大的海上阅兵。习近平的讲话主要针对海军将士，他在肯定人民海军取得举世瞩目伟大成就的同时也强调，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。同时，他也表示坚信，人民海军一定能够不辱使命、不负重托，在新时代不断创造出更加辉煌的业绩！

△ 2015年9月3日，抗战胜利70周年纪念大会上的英模部队方队

在抗战胜利70周年阅兵式上，习近平的讲话更加侧重于强调中国人民抗日战争取得伟大胜利的历史意义，而纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

△ 2017年7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵，空中突击梯队

在庆祝建军90周年阅兵式上，习近平在讲话中侧重于肯定英雄的人民军队建立的不朽功勋。在寄语军队的同时，他也表示坚信，我们的英雄军队有信心、有能力打败一切来犯之敌！我们的英雄军队有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益！我们的英雄军队有信心、有能力谱写强军事业新篇章。