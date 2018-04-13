新华社评论员：为世界谋大同 为人类创未来——三论习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式主旨演讲

新华社北京４月１２日电 题：为世界谋大同 为人类创未来——三论习近平主席在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式主旨演讲

新华社评论员

人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？在博鳌亚洲论坛２０１８年年会开幕式主旨演讲中，习近平主席把握大势、拨云见日，就构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界提出５点倡议，展现了新时代中国为人类进步事业而奋斗的信念和担当，为各国携手开创美好未来注入智慧和力量。

计利当计天下利。世界大同，和合共生，是中国几千年文明一以贯之的理念，也是各国人民的共同向往。从２０１３年呼吁亚洲国家树立命运共同体意识，到２０１５年阐释迈向命运共同体“四个坚持”的实践路径，再到提出共创亚洲和世界美好未来的５点倡议，习近平主席５年间三次来到博鳌，为增进人类福祉、共创美好未来提出中国方案、贡献中国智慧，展现了大国领袖的博大胸怀和深远谋划，彰显了新时代中国特色大国外交的大气魄、大作为。

共创美好未来，需要秉持相互尊重、共商共建的相处之道。无论是两次世界大战的惨痛教训，还是恐怖袭击、难民危机等现实挑战，都在警示人们，零和游戏和强权霸道不可能带来和平。只有走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，妥善管控矛盾分歧，和平的阳光才能普照人间；只有坚持对话协商、共担责任，践行共同、综合、合作、可持续的安全理念，深化双边和多边协作，普遍安全和共同安全才能得到根本保障。

共创美好未来，需要合作共赢的广阔胸襟和扎实行动。太平洋足够大，完全容得下太平洋各国。实现各国共同发展、共同繁荣，既要有经贸合作的“硬支撑”，坚持走开放融通、互利共赢之路，构建开放型世界经济，加强多边框架内合作，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；也要珍视民心相通的“软助力”，坚持兼容并蓄、和而不同，推动文明互鉴，使之成为增进各国人民友谊的桥梁、推动社会进步的动力、维护地区和世界和平的纽带。

共创美好未来，需要树立绿色、低碳、可持续发展理念，建设一个清洁美丽的世界。人类只有一个地球，各国共处一个世界，敬畏自然、珍爱地球是唯一正确选择。面对气候变化、环境污染等共同挑战，各国唯有加强交流合作，不断开拓生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，方能为子孙后代留下蓝天碧海、绿水青山的美丽星球。

积土而为山，积水而为海。随着中国与各国合作不断深化、“一带一路”建设持续推进，构建人类命运共同体的理念与实践正在造福世界各国人民，给世界带来新机遇、新希望。中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。实践已经证明并将继续证明，中国推动人类文明进步的决心坚定不移，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

“中国人民将继续与世界同行、为人类作出更大贡献”，博鳌亚洲论坛２０１８年年会已经圆满落幕，习近平主席坚定有力的宣示犹在耳边。历史必将铭记这次盛会，构建人类命运共同体的伟大事业必将在各国携手奋斗中不断开创新境界！