新华网评：中国为世界发展提供“开放”良方

新华网 郝斐然 王一诺

面对复杂变化的世界，人类社会向何处去？亚洲前途在哪里？这不仅是重要的“时代之问”，也是中国、亚洲，乃至世界未来发展所面临的一个重要问题。

4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上不仅对此做出了精彩绝妙的解答，为世界未来发展开出了“中国良方”，还传递了一个重要信息：作为实现中华民族伟大复兴的主动战略之举，坚定扩大开放是打开未来中国、乃至亚洲和世界未来发展之门的一把钥匙。中国不仅具有扩大开放的决心，也有提振亚洲和世界未来的信心和诚心。

开放之匙开启未来之门 表明中国诚心和决心

抚今追昔，遥望未来。习近平主席的演讲回顾了中国改革开放40年来的伟大历程，宣示了中国新时代深化改革、扩大开放的坚定决心，宣布了一系列对外开放的重大举措，彰显了中国继续与世界同行、共创亚洲和世界美好未来的满满诚意与大国担当，赢得了各界广泛赞誉。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽认为，习近平主席的这篇演讲主要着眼于未来，为世界主动开启了通向未来中国的大门，并生动描绘和回答了今后中国将走什么样的道路，在与国际社会交往中中国将奉行什么样的价值观，中国将以什么样的姿态与国际社会进行更好的合作等问题。它最重要的意义在于，既表明了中国将越来越开放的坚定意志和决心，也展现了中国将成为世界各国值得信赖的一个重要合作伙伴的诚意。

开放之匙承载大国担当 提振亚洲和世界信心

中国的改革开放不仅是中国的事情，也关乎亚洲和世界。因为在全球经济持续低迷、贸易保护主义抬头、全球化局部受挫、人类仍面临诸多不稳定、不确定因素的背景下，亚洲和世界比以往任何时候都更需要开放联动，而非孤立封闭。

亚洲的前途在哪里?世界如何共解难题、同享红利？习近平主席用5个“面向未来”，发出了“努力构建人类命运共同体，共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界”的中国倡议，展现了开放中国的大国担当，有力提振了亚洲和世界信心，并期待国际社会相向而行。

改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。实践证明，中国从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，为应对亚洲金融危机和国际金融危机做出了重大贡献，充分展现了中国在对外开放中的大国担当。

阮宗泽表示，中国继续坚定对外开放的基本国策，一个更加开放的中国能为世界发展提供更多选项，带来更多机遇，有助于打消国际社会的疑心和戒心。中国的发展不会威胁任何人。同时，中国也绝不会纵容冷战思维、零和博弈，妄自尊大或独善其身的霸权主义和保护主义行径。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。