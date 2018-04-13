海军受阅部队官兵一致表示 坚定不移贯彻习近平强军思想 为全面建成世界一流海军努力奋斗

新华社三亚４月１２日电（记者吴登峰）南海点兵展示人民海军崭新面貌，领袖重托催生无限奋斗豪情。接受习主席检阅的万余名海军官兵一致表示，人民海军向前进，胜利航程党指引。要坚决听从习主席指挥号令，坚定不移贯彻习近平强军思想，坚定不移加快海军现代化进程，为全面建成世界一流海军努力奋斗，用实际行动把对党忠诚书写在波峰浪尖、无垠深蓝。

南海云飞浪卷，海军各型舰艇组成阵容齐整的“海上家族”。７个海上战斗群和１０个空中梯队组成新型舰机战斗编队，绵延１０余公里。“这是在习近平强军思想指引下，海军建设取得历史性成就的集中展示！”水下攻击群指挥员、东部战区海军某潜艇支队支队长刘荣富说，“这是人民海军历史上规模最大的一次海上阅兵，也是第一次以新型舰机组成作战群编队形式组织阅兵。”

“再次接受习主席的检阅，无比神圣，无上光荣！”作为率先接受检阅的战略打击群的一名战士，某潜艇基地一级军士长马晓辉心情异常激动。５年前，习主席曾视察马晓辉所在部队。今天，马晓辉站在舰桥接受习主席检阅。他感慨地说：“我要以时刻准备战斗的冲锋姿态，苦练过硬本领，永远做习主席的好战士。”

“海口舰在习主席领航指引下，紧抓练兵备战，锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅，我们一定创造出更加辉煌的业绩。”舰长樊继功说。２０１２年１２月８日，党的十八大后，习主席首次视察海军部队就登上海口舰，与官兵一起出海。５年多来，海口舰官兵牢记嘱托，出色完成搜救马航失联客机等１０余项重大任务，被海军授予“护航先锋舰”荣誉称号。

接受统帅检阅，辽宁舰舰长刘喆心情久久难以平静。“我感到十分幸运，赶上了伟大的时代，见证了人民海军的跨越式发展，亲历航母建设的重大突破。我们一定再接再厉，为全面建成世界一流海军贡献全部力量。”刘喆说，阅兵结束后，辽宁舰将奔赴新的海域，开展实战化对抗演练。

厦门舰是航母打击群基准舰，现场聆听习主席重要讲话后，全体官兵一致表示，习主席的重要讲话，就是强军兴军的催征战鼓，一定坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，坚定理想信念，弘扬光荣传统，努力把厦门舰锻造成能打仗打胜仗的海上精兵。

某新型反潜巡逻机首次亮相阅兵场。来自南部战区海军航空兵某师的三架战机紧密配合，双机间距不超过５０米，飞行员精细操作，米秒不差通过检阅舰。“我们一定加大创新力度，加快发展新型作战力量，努力增强执行多样化军事任务能力和水平。”副师长陈刚说。

去年长春舰访问２０个国家，创造了人民海军一次出访国家最多的纪录。这次受阅，官兵们感到无比自豪。大家表示，一定要在远海大洋锤炼打赢本领，为构建现代化海上作战体系作出新的更大贡献。

东部战区海军航空兵部队组成空中加受油机梯队和远距支援掩护梯队亮相，受阅歼击机指挥员、某旅副旅长陈国强说：“作为驻守东海一线的海空兵力，我们会把这次受阅转化为练兵备战的热情，继续发扬‘海空雄鹰精神’，时刻听从党和人民的召唤，坚决捍卫国家权益，维护世界和地区和平稳定。”

受阅的和平方舟医院船被誉为海上“生命之舟”，先后多次走出国门，赴３７个国家和地区执行“和谐使命”任务。接受检阅后，官兵们围绕学习贯彻习主席重要讲话精神展开热烈讨论。大家表示，一定不忘初心、牢记使命，努力实现“生命之舟”的新跨越，续写“和平使者”的新华章，努力增强执行多样化军事任务能力和水平。

临沂舰曾成功执行也门撤离中外公民任务，是家喻户晓的“明星舰”。党的十九大代表、临沂舰观通部门女兵郭燕表示：“我们一定发扬优良传统，善于创新、勇于超越，在万里海疆、远海大洋勇立新的功勋。”新时代的女兵，巾帼不让须眉。呼伦湖舰大学生女兵张茈琰，同舰上９名女兵一起分区列队接受检阅。她和战友心潮澎湃地说，能接受习主席检阅，聆听习主席教导，是毕生的荣耀。一定要把最好的青春年华投入到最有价值的奋斗，在万里海疆开创强军航迹。

在综合登陆舰昆仑山舰、长白山舰飞行甲板上，３００名陆战队员持枪挺立，一些官兵曾参加过纪念抗战胜利７０周年阅兵和庆祝建军９０周年沙场阅兵。站在排头的某登陆舰支队支队长李向东说，近年来，人民海军两栖作战力量逐步实现由近岸输送型向远海投送型、平面登陆型向立体登陆型、单一功能型向多样任务型的转变，今天的海上阅兵，就是建设世界一流两栖作战力量最生动的体现。

和平需要保卫，和平的世界需要强大的中国。受阅官兵一致表示，接受习主席检阅是人民海军官兵的荣耀，海军将士一定不负重托、不辱使命，锻造攻必克、守必固的海上劲旅，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强力量支撑。