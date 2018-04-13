指导海南发展，习近平说了这些“金句”

【学习进行时】十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、统筹谋划，立足海南实际，作出一系列重大决策部署，推动海南经济社会各项事业取得历史性成就、实现历史性变革，创造了中国特色社会主义的实践范例，谱写了美丽中国的海南篇章。在海南建省办经济特区30周年之际，新华社《学习进行时》摘选总书记指导海南发展的“金句”，助您理解总书记的深邃思考。

1. 海南发展起步要晚些，但后发优势多、发展潜力大，具有许多独特的亮丽名片，如全国最大的经济特区、博鳌亚洲论坛永久举办地、国际旅游岛、洋浦开发区、热带农产品主产区等，这每一张名片都蕴藏着深厚发展潜力、孕育着重要发展生机，都可以做出一篇大文章、好文章。

2. 改革开放是决定当代中国命运的关键一招，是决定实现“两个一百年”奋斗目标的关键一招。当然，改革开放也是发展海南的关键一招。

3. 要勇于冲破思想观念的束缚和利益固化的藩篱，在完善基本经济制度和深化收入分配制度改革、行政管理体制改革、行政审批制度改革、财税金融体制改革、城乡发展一体化改革等方面取得更大进展，为海南发展注入强劲动力。

4. 海南对外开放基础较好，具有面向东盟最前沿的区位优势，又是一个独立的地理单元，应该在开放方面先走一步。

5. 希望博鳌亚洲论坛发挥自身优势，为亚洲繁荣发展作出更大贡献。

6. 特别是要把国家赋予你们的开放政策用足用好，努力使海南成为我国服务业对外开放的重要窗口。

7. 使热带特色农业真正成为优势产业和海南经济的一张王牌。

8. 海南省地域小、人口少，实行省直管市县的体制，随着经济不断发展，最有条件搞好基本公共服务均等化。

9. 当前和今后一个时期，海南发展的总抓手就是加快建设国际旅游岛。这是中央作出的重大决策，也是海南发展的最大机遇和最强的比较优势。

10. 青山绿水、碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护。