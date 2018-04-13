登战舰下基层阅兵沙场 习近平强军思想锻造精兵劲旅

央视网消息：4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵。人民海军48艘战舰，76架战机，10000余名官兵编成7个战斗群、10个空中梯队接受检阅。这是新中国历史上规模最大的海上阅兵，是新时代人民海军的豪迈亮相。

4月12日上午，中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵，展示人民海军崭新面貌，激发强国强军坚定信念。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅部队并发表重要讲话。这是习近平检阅海上编队。新华社记者 李刚 摄

伴随着激昂的分列式进行曲，受阅舰艇劈波斩浪气势磅礴，空中梯队驰骋翱翔直插云霄。在习近平的检阅下，训练部队带着党和人民的重托，迅疾开往训练海域，一场跨区域实兵演练在海上全面展开。

“仗怎么打兵就怎么练，打仗需要什么就苦练什么，把官兵积极性、主动性、创造性充分激发出来，在全军兴起大抓军事训练热潮。”十九大以来，习近平曾多次赴作战一线检阅部队实战演练：着戎装、登战舰，下基层、阅兵沙场，一声声亲切问候温暖着全军将士的心田，一次次高瞻远瞩的指示凝聚起新时代强军兴军的伟力。

视察多兵种多领域，突出实战化训练

4月12日检阅仪式后，习近平对建设世界一流海军作出重要指示：全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练，保持高度戒备状态，努力增强遂行多样化军事任务的能力和水平。

十九大以来，习近平高度重视我军备战打仗问题，“实战化军事训练”成为习近平对一线基层官兵谈得最多的话题。

“日常战备训练抓得如何？相关保障工作搞得怎么样？还有哪些实际困难？”2017年11月3日，习近平一身戎装来到军委联指中心大楼，在通过视频呼点一线任务部队时，他询问最多的还是日常备战训练问题。

2017年12月13日，习近平来到第71集团军视察，再一次强调聚焦备战打仗。要求全军要把握集团军建设管理和作战运用特点规律，扎实推进转型建设，全面提高打赢能力，履行好党和人民赋予的新时代使命任务。

为提高部队备战打仗能力，习主席亲自筹划组织重大演训活动，亲自决策指挥重大军事行动。

2018年01月03日中央军委举行2018年开训动员大会。开训大会主会场7000余名士兵全副武装，威武列队，全军4000余个分会场集结待命。这是中央军委首次统一组织全军开训动员，是人民军队加强新时代练兵备战的一次崭新亮相。

习近平在训令中强调，全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置、作为中心工作，抓住不放，抓出成效，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。

人民军队曾创造过许多辉煌战绩，中国人民也早已远离了战火硝烟的年代。但走进新时代，我国国家安全仍然面临着诸多不确定因素。

2018年春节前夕，习近平来到驻四川部队某基地看望慰问部队官兵。对于如何应对新时代国家安全挑战，习近平给出了答案：要强化改革创新，加快推进转型发展，坚持向科技创新要战斗力，加强核心关键技术攻关，保持国际竞争主动权。

“天下虽安，忘战必危”从陆军到海军，从西北大漠到东南沿海，习近平的考察足迹遍及全军多兵种、多领域，一股实战化军事训练热潮在习近平的引领下迅速兴起，树立战斗力标准创新集团军建设管理和作战运用方式，提高机动作战、立体攻防能力已经成为全军共识。

贯彻新时代强军思想，强调从领导干部抓起

党的十九大为实现党在新时代的强军目标划定了时间表，提出必须全面贯彻党领导人民军队的一系列根本原则和制度，确立新时代党的强军思想在国防和军队建设中的指导地位。

如何确保党的强军思想在国防和军队建设中的指导地位，习近平在多次军队考察中强调军队各级党委要强化责任担当，带领军队把各项任务完成好。

2017年11月3日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、军委联指总指挥习近平视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的十九大精神、推动全军各项工作向能打仗、打胜仗聚焦的鲜明态度。这是习近平带领军委一班人研究军委联指中心建设情况。新华社记者 李刚 摄

在军委联指中心大楼，习近平明确表态，军队是要准备打仗的，军委必须懂打仗、善谋略、会指挥。军委工作一开始就要把备战打仗的指挥棒立起来，带领我军真正做到能打仗、打胜仗，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。

在71集团军“王杰班”，习近平强调，要弘扬光荣传统和优良作风，扎实开展“传承红色基因、担当强军重任”主题教育，让红色基因代代相传。

在全军动员大会主会场，习近平号召，全军指战员要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。

在驻四川部队某基地，习近平指出：要强化政治保证，加强思想政治建设，抓好各级党组织建设，做好抓基层打基础工作，全面从严教育管理部队，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

除了加强军队领导干部队伍建设，习近平对基层士兵的关爱也让人倍感温暖。

海上阅兵时，习近平来到水兵餐厅，同水兵共进午餐，关切询问大家的学习、训练、生活情况；视察71集团军时，习近平招呼战士们围坐一圈，详细询问大家的学习、训练、生活情况，勉励大家再接再厉，带头做新时代王杰式的好战士；与西沙测控点官兵通话时，习近平询问道，海岛环境能不能适应，过年准备得怎么样……

强军兴军，关键在人。从古田到北京，从基层士兵到领导干部，习主席的重要指示为培养新一代革命军人提供了根本遵循。

落实战斗力目标，维护世界和地区和平稳定

十九大以来，习近平视察军队的脚步走出了一条新时代强军兴军路线图。

“无论中国发展到什么程度，我们都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。”在刚刚闭幕的博鳌亚洲论坛年会上，习近平再一次表明了中国和平崛起的姿态。

2017年12月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到陆军第71集团军视察。这是“王杰班”现任班长王大毛向习近平演示每天为老班长王杰整理床铺的情景。

在习近平心中，国家安全是国家发展的最重要基石、人民福祉的最根本保障。中国人民军队全面提高新时代备战打仗能力，是为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的战略支撑。

强调实战化训练，锻造一支召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅；重视军队领导、人才建设，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；以坚持战斗力标准为抓手，将新时代习近平强军思想落到实处，才能够决战决胜、不辱使命。

实现中华民族伟大复兴的中国梦，保障人民安居乐业，国家安全是头等大事。正如习总书记所言“当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂”，全军指战员要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，发扬一不怕苦、二不怕死的战斗精神，刻苦训练、科学训练，勇于战胜困难，勇于超越对手，坚决完成党和人民赋予的新时代使命任务。（文/程祥）