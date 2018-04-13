习近平这样描述40年改革开放的中国力量

2018年4月10日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南省博鳌开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲。
制度保障的强大力量。我国之所以能够保持近40年的快速经济增长，绝非偶然，而是具有深刻的理论与现实根源的。其中，确立一套适合中国国情、根植于中国文化并在实践中不断完善发展的中国特色社会主义制度是成功的关键。正如习近平所说：“中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。”中国特色社会主义制度本身具有强大的力量。它从中国实际出发，不断自我革命、自我革新，破除了对社会主义教条认知和僵化束缚，充分体现了它在政治、经济、文化、社会等方面的优越性。从计划经济到市场经济的转变，从解放生产力到提出共同富裕，从司法体制改革到民生领域改革，从供给侧改革到当前的党和国家机构改革……40年来，中国特色社会主义制度不断自我完善、除旧立新，生动体现了社会主义的巨大动能。习近平指出：“中国人民勇于自我革命、自我革新，不断完善中国特色社会主义制度，不断革除各方面体制弊端，充分显示了制度保障的强大力量。”
人民推动历史前进的强大力量。人民是历史的创造者，是真正的英雄。中国力量归根结底是人民的力量。邓小平同志在党的十二大开幕词中说：“我们党提出的各项重大任务，没有一项不是依靠广大人民的艰苦努力来完成的。”改革开放40年来，无论是改革开放初期冲破人民公社旧体制，创造“大包干”的农民，还是顶着“走资本主义大帽子”创办乡镇企业的农村干部；无论是当下勇于实践、克服重重困难的企业家，还是时下把网上生意做得风生水起的创业者们；无论是在科研岗位上兢兢业业作出成绩的科学工作者，还是奋斗在一线的大国工匠……他们都是改革开放的弄潮儿。是人民群众释放了改革开放的最大动能，改革开放在认识和实践上的每一次突破、每一新生事物的出现、每一经验的积累，无不来自亿万人民的实践和智慧。习近平指出：“中国人民敢闯敢试、敢为人先，积极性、主动性、创造性空前高涨，充分显示了13亿多人民作为国家主人和真正英雄推动历史前进的强大力量。”
（本文来源：学习中国）