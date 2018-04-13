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习近平：贯彻党中央精神不是喊口号

13日上午，习近平总书记在海口市参观了海南建省办经济特区30周年成就展，对30年来特别是党的十八大以来海南经济社会发展成就给予肯定。他指出，贯彻党中央精神不是喊口号，要结合当地实际、经过深入调研形成符合党中央精神的一系列具体举措，并在实施中早见成效、大见成效。

文字张晓松，摄影李学仁

习近平：要把路修进去，不要把破坏带进去

13日上午，习近平总书记在观看海南建省办经济特区30周年成就展时，详细了解了海南交通等基础设施规划建设情况。他强调，交通等基础设施建设要顺应当地自然环境，是保护生态而不是破坏生态，要把路修进去，不要把破坏带进去；要注重规划，更要注重规划的实施和监管。

文字张晓松，摄影谢环驰

习近平：乡村振兴要靠产业，产业发展要有特色

13日上午，习近平总书记来到海口市秀英区石山镇施茶村，顶着骄阳走进火山石斛园察看石斛规模化种植情况，同正在园中劳作的村民握手攀谈。听到大家在村党支部带领下依靠发展石斛产业解决了就业、增加了收入，总书记十分高兴。他表示，乡村振兴要靠产业，产业发展要有特色，要走出一条人无我有、科学发展、符合自身实际的道路。

文字张晓松，摄影李涛

习近平：运用网络数据，做到“心中有数”

海南省政务数据中心大厅内，大屏幕实时更新着各领域政务数据。习近平总书记13日上午来到这里，走近操作台，向工作人员了解人流、物流、资金流等信息共享和应用情况。了解了通过运用大数据云技术，海南旅游、防灾减灾工作成效显著，习近平说，对经济社会发展、对民生保障工作都要做到“心中有数”。

文字张晓松，摄影李学仁