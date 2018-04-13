人民海军海陆空协同发展 海军多兵种打造海上长城

来源：央视网

这次气势磅礴的海上大阅兵，展示了人民海军的强大实力和威武雄风。人民海军共有五大兵种，包括水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵部队、陆战队和岸防导弹部队，每一个兵种部队，都是组成海军整体和进行协同作战不可缺少的部分。下面我们通过短片来了解一下人民海军五大兵种。

水面舰艇:海军兵力最多兵种

水面舰艇部队是海军兵力中历史最悠久、兵力最多的兵种，也是海军区别于其他军种的重要标志之一。1949年11月，华东军区海军正式组建了人民海军第一批舰艇部队，经过60多年的发展，中国海军水面舰艇部队已经成为一支由多舰种组成的武器装备初步现代化、有一定作战能力的重要海上突击和保障力量。

航空兵:夺取海洋制空权主要力量

海军航空兵是以海军飞机、直升机、无人机为基本装备，主要在海洋和濒海空域遂行作战任务的海军兵种，是夺取海洋制空权的主要力量。在中国航母服役前，海军航空兵装备的主要是岸基固定翼飞机和舰载直升机。2012年9月，中国首艘航母辽宁舰入列，海军航空兵的航迹也从近海延伸至远洋。2013年5月，经中央军委批准，海军首支舰载战斗机部队在渤海湾畔正式组建，人民海军战斗序列又增添一支新型主战力量，标志着航母部队战斗力建设进入了新的发展阶段。

岸防兵：站在信息化海战最前沿

岸防兵是人民海军五大兵种之一。在1950年组建初期，海军岸防部队基本上由岸炮、海岸高炮和岸舰导弹部队组成，是部署在沿海重要地段、岛屿，以岸基火力遂行海岸防御任务的兵种。经过数十年的发展，海军岸防部队已发展成为一支高度合成的多兵种联合部队，站在信息化海战场的最前沿，输送远程精确打击力量，一支支新型机动岸舰导弹部队，守护在共和国的钢铁海防线上。

海军陆战队:年轻的三栖劲旅

被称为“军中之军”的海军陆战队，是担负渡海登陆作战任务的特殊兵种，是实施两栖作战的快速突击力量。中国海军陆战队成立于1980年5月，是人民军队序列中一支年轻的兵种，经过30多年的磨砺，从陆地到海洋、天空，从机械化到信息化，从单一兵种到多兵种合成，已经发展成为一支被誉为“陆地猛虎、海上蛟龙、空中雄鹰”的三栖劲旅。

潜艇部队：海军主要突击兵力

潜艇部队组建于1954年，是海军主要突击兵力之一，主要用于水下突袭敌重要目标、反潜和实施侦察，是维护国家主权和海洋权益，维护战略通道和海外利益安全的坚强盾牌。