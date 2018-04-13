习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上发表重要讲话强调：党中央支持海南全面深化改革开放 争创新时代中国特色社会主义生动范例

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：庆祝海南建省办经济特区30周年大会13日下午在海南省人大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。他强调，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办出水平。经济特区要不忘初心、牢记使命，把握好新的战略定位，继续成为改革开放的重要窗口、改革开放的试验平台、改革开放的开拓者、改革开放的实干家。

习近平指出，新时代，海南要高举改革开放旗帜，创新思路、凝聚力量、突出特色、增创优势，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。党中央最近研究制定了《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。希望海南广大干部群众抓住机遇、再接再厉，全面贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，发挥自身优势，大胆探索创新，着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区、争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁出席。

大会在雄壮的国歌声中开始。习近平发表了重要讲话。他指出，今年是我国改革开放40周年，也是海南建省办经济特区30周年。今天，我们在这里隆重集会，庆祝海南建省办经济特区30周年，就是要充分肯定经济特区建设的历史功绩，深刻总结经济特区建设的宝贵经验，在新时代新起点上继续把全面深化改革推向前进，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大动力。

习近平强调，兴办经济特区，是我们党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设作出的重大决策。40年来，深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区不辱使命，在建设中国特色社会主义伟大历史进程中谱写了勇立潮头、开拓进取的壮丽篇章，在体制改革中发挥了“试验田”作用，在对外开放中发挥了重要“窗口”作用，为全国改革开放和社会主义现代化建设作出了重大贡献。海南等经济特区的成功实践，充分证明了党的十一届三中全会以来形成的党的基本理论、基本路线、基本方略是完全正确的，充分证明了党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。

习近平指出，海南是我国最大的经济特区，地理位置独特，拥有全国最好的生态环境，同时又是相对独立的地理单元，具有成为全国改革开放试验田的独特优势。海南在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有特殊地位和重要作用。海南要坚持开放为先，实行更加积极主动的开放战略，加快建立开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局。

习近平指出，海南建设自由贸易港要体现中国特色，符合中国国情，符合海南发展定位，学习借鉴国际自由贸易港的先进经营方式、管理方法。我们欢迎全世界投资者到海南投资兴业，积极参与海南自由贸易港建设，共享中国发展机遇、共享中国改革成果。

习近平强调，海南要站在更高起点谋划和推进改革，下大气力破除体制机制弊端，不断解放和发展社会生产力。要强化改革举措系统集成，科学配置各方面资源，加快推进城乡融合发展体制机制、人才体制、财税金融体制、收入分配制度，国有企业等方面的改革，支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所，形成更加成熟更加定型的制度体系。要深化地方党政机构改革，科学配置行政资源，转变政府职能，深化简政放权，结合自身实际改革和完善行政管理体制，为国家治理体系和治理能力现代化进行新的探索。

习近平指出，海南要坚决贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，在推动经济高质量发展方面走在全国前列。要积极发展新一代信息技术产业和数字经济，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能同实体经济深度融合。要加强国家南繁科研育种基地（海南）建设，打造国家热带农业科学中心。国家支持海南布局建设一批重大科研基础设施和条件平台，打造空间科技创新战略高低，设立海南国际离岸创新创业示范区。要重点发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业，加快服务贸易创新发展，形成以服务型经济为主的产业结构。要提高基础设施网络化智能化水平，加密海南直达全球主要客源地的国际航线。要实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，推进全域旅游发展。要做强做优热带特色高效农业，打造国家热带现代农业基地。要坚定走人海和谐、合作共赢的发展道路，提高海洋资源开发能力，支持海南建设现代化海洋牧场，加强深海科学技术研究。

习近平强调，海南要牢固树立和全面践行绿水青山就是金山银山的理念，在生态文明体制改革上先行一步，为全国生态文明建设作出表率。党中央支持海南建设国家生态文明试验区，为全国生态文明建设探索经验。要实行最严格的生态环境保护制度，率先建立现代生态环境和资源保护监管体制，积极开展国家公园体制试点，建设热带玉林等国家公园。要严格保护海洋生态环境，建立健全陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。

习近平指出，海南要坚持以人民为中心的发展思想，加快推进民生领域体制机制改革，着力提高保障和改善民生水平，不断完善公共服务体系，不断促进社会公平正义，推动公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向困难群体倾斜，着力解决人民群众关心的现实利益问题。要支持海南大学创建世界一流学科，鼓励国内知名高校和研究机构在海南设立分支机构，鼓励海南引进境外优质教育资源，举办高水平中外合作办学机构和项目，支持海南开展国际人才管理改革试点，允许外籍和港澳台地区技术机能人员按规定在海南就业、永久居留，允许在中国高等院校获得硕士及以上学位的优秀外国留学生在海南就业创业。要支持海南建立吸引外国高技术人才的管理制度，构建更加开放的引才机制，让各类人才在海南各尽其用、各展其才。

习近平强调，经济特区处于改革开放前沿，对全面加强党的领导和党的建设有着更高要求。广大党员、干部要坚定维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，自觉站在党和国家大局上想问题、办事情，在践行“四个意识”和“四个自信”上勇当先锋，在讲政治、顾大局、守规矩上做好表率。要持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，教育引导广大党员、干部自觉抵制不良风气对党内生活的侵蚀，营造风清气正的良好政治生态。

庆祝大会上，中国科学院深海科学与工程研究所实验室钳工周皓、海南省委书记刘赐贵、国家发展改革委主任何立峰先后发言。海南省省长沈晓明主持大会。

丁薛祥、刘鹤出席大会。中央和国家机关有关部门负责同志、其他经济特区代表、海南籍华侨代表、海南省各界代表等参加大会。