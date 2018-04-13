习近平在海南考察时强调：以更高站位更宽视野推进改革开放 真抓实干加快建设美好新海南

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在海南考察时强调，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，以更高的站位、更宽的视野、更大的力度谋划和推进改革开放，充分发挥生态环境、经济特区、国际旅游岛的优势，真抓实干加快建设美好新海南。

4月的琼州大地，满目苍翠，天蓝海碧，鸟语花香，到处展现勃勃生机。11日至13日，习近平在出席博鳌亚洲论坛2018年年会有关活动后，在中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明陪同下，先后来到琼海、三亚、海口等地，深入农村科研单位、政务中心，考察调研经济社会发展情况。

11日下午，习近平首先来到博鳌乐城国际医疗旅游先行区规划馆，了解先行区功能定位和规划，听取建设情况介绍，察看国产磁控胶囊胃镜机器人等先进医疗设备，并同医疗专家们亲切交流。习近平强调，实现“两个一百年”奋斗目标，必须坚持以人民为中心的发展思想。经济要发展，健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。要大力发展健康事业，为广大老百姓健康服务。

12日下午，习近平来到设在三亚市的中国科学院深海科学与工程研究所，看望科技人员和考察科技创新情况。海南省管辖我国三分之二的海洋面积，在开展深海进入、深海探测、深海开发等技术研发方面具有得天独厚的条件。这个所是由海南省人民政府、三亚市人民政府和中国科学院三方联合共建的深海科技研发机构。习近平仔细听取有关我国深海科学研究和探测情况介绍，通过视频短片了解我国首次在马里亚纳海沟开展万米级海底探测情况，并兴致勃勃走进深海探测装备展示区察看各种深海深潜高技术装备。“海斗”号无人潜水器、“海翼”号深海滑翔机、“天涯”号深渊着陆器等深海科考设备吸引了总书记的目光。他拿起采自马里亚纳海沟万米海底的海水样品仔细端详，捧起国产深潜用固体浮力材料掂了掂分量。“深海勇士”号载人潜水器总设计师胡震和潜航员团队围拢过来，总书记同他们一一握手，向他们询问深海下潜的感受和设备的研发、试验情况。他指出，我国是一个海洋大国，海域面积十分辽阔。一定要向海洋进军，加快建设海洋强国。南海是开展深海研发和试验的最佳天然场所，一定要把这个优势资源利用好，加强创新协作，加快打造深海研发基地，加快发展深海科技事业，推动我国海洋科技全面发展。

离开研究所时，科研人员纷纷围聚过来，向总书记问好。习近平勉励大家要献身祖国科技研发事业，努力抢占科技发展制高点，研究出更多更好成果，推动科研同实际应用相衔接，为国家现代化建设贡献更大力量。

随后，习近平冒着30多摄氏度的高温来到国家南繁科研育种基地。海南是我国重要的农作物种子繁育基地。每年冬春季节，数以千计的科学家、技术员从全国各地聚集到这里育种、制种。蛙鸣鸟啼，稻花飘香。习近平沿着田埂走进“超优千号”超级水稻展示田，察看水稻长势，同袁隆平院士等农业科技人员亲切交谈，了解水稻育制种产业发展和推广情况。听到我国科研人员培育的超级杂交稻品种屡创世界水稻单产最高纪录，习近平十分高兴。他强调，十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。要下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。海南热带农业资源十分丰富、十分宝贵。国家南繁科研育种基地是国家宝贵的农业科研平台，一定要建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”。

13日上午，习近平来到位于海口市的海南省博物馆，参观海南建省办经济特区30周年成就展。一张张照片、一幅幅图表、一件件实物，记述了海南30年来特别是党的十八大以来在改革开放和社会主义现代化建设方面的成就。习近平不时驻足观看，边走边问，详细了解海南建省以来的发展历程。他强调，贯彻落实党中央决策部署，不是喊口号，要经过深入调研，结合当地实际，形成符合党中央精神的行之有效的具体举措。他深情地对大家说，海南建省办经济特区30年来，从一个欠发达的边陲海岛发展成为我国最大的经济特区和驰名中外的国际旅游岛，改革开放实现重大突破，经济社会发展取得巨大成就，充分证明党中央关于海南建省办经济特区的决策是正确的。今年是改革开放40周年，我们要总结经验、乘势而上，在新起点上推动改革开放实现新突破。海南要充分利用地缘优势、资源优势、生态优势、政策优势，着力在体制机制创新和发展思路模式创新上下功夫，谱写美好海南新篇章。

博物馆中的生态建设馆展示了海南坚持绿水青山就是金山银山、实施生态立省战略取得的可喜成绩。习近平察看了热带海洋岛屿动植物物种基因库样本，观看了自然保护区实时监控画面，听取了海南空气质量监测数据分析，对海南省重视生态环境保护的做法表示肯定。他强调指出，我们党提出生态文明建设是一个历史性贡献。青山绿水、碧海蓝天是海南最强的优势和最大的本钱，是一笔既买不来也借不到的宝贵财富，破坏了就很难恢复。要把保护生态环境作为海南发展的根本立足点，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水，努力在建设社会主义生态文明方面作出更大成绩。

博物馆门前广场上，海南省部分劳动模范和行业代表以热烈掌声和欢呼声欢迎总书记的到来。习近平同他们亲切握手，并向大家问好。

离开博物馆，习近平乘车前往海南省政务数据中心。他走进数据中心大厅，通过巨幅屏幕察看数据中心建设运行情况以及在“多规合一”等领域的应用展示，并到大厅省直有关部门值守岗位同正在值班的工作人员亲切交谈，察看数据中心在旅游、防灾减灾等方面的应用演示。习近平对海南省信息化建设工作表示肯定，强调加快政府大数据平台建设是提高社会治理能力和水平的迫切要求。各级党委和政府要强化互联网思维，善于利用互联网优势，着力在融合、共享、便民、安全上下功夫，推进政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政、方便群众办事，做到心中有数。希望海南继续在大数据建设上积极探索，创造更多经验。

海口市秀英区石山镇施茶村坐落在琼北最高的火山脚下，过去因自然条件差，村里没有产业，村民没有收入。近年来，村党支部带领群众发展石斛产业，成为远近闻名的在火山岩上发展互联网种植的明星村，农民年人均纯收入超过1万元。接近正午时分，习近平顶着骄阳来到这里，看望农民群众，考察乡村振兴战略实施情况。在村志馆，习近平认真听取介绍，不时询问。对该村以党建为统领，带动农民发展农业产业、增加农民收入、保护生态环境，因地制宜探索出了“企业+合作社+农户”致富路的做法表示肯定。听村支部书记洪义乾讲到村里没有吸毒的、没有打架斗殴的、没有上访的时，他夸奖道：“这个很好。”随后，习近平沿着石板路步行进施茶村火山石斛园，边走边听村党支部书记介绍石斛规模化种植、智能喷灌系统、水肥一体化系统运行情况。几位正在园中劳动的村民围过来，兴奋地同习总书记握手。村民们告诉总书记，家门口有了石斛园，外出打工的村民们都回乡了，每个月发工资，年底有土地入股分红，日子越过越有奔头。习近平强调，全面建成小康社会，城市和乡村都要发展好。乡村振兴，关键是产业要振兴。要鼓励和扶持农民群众立足本地资源发展特色农业、乡村旅游、庭院经济，多渠道增加农民收入。农村基层党组织要成为带领农民群众共同致富的主心骨和坚强战斗堡垒。

离开村子时，闻讯前来的村民们排起长队，激动地向总书记问好。掌声、欢呼声汇聚在一起，在村庄上空久久回荡。

丁薛祥、刘鹤、何立峰以及中央有关部门负责同志陪同考察。