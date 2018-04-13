国家发改委：一季度物价运行平稳　上下游价格走势趋于协调

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新华社北京４月１３日电（记者申铖、安蓓）国家发展改革委价格司有关负责人１３日表示，整体来看，今年一季度，我国市场供需关系持续改善，物价运行总体平稳，上下游价格走势趋于协调，反映出经济运行稳中向好、结构调整取得新的成效。

“今年一季度，消费领域价格涨幅略有回升，服务价格上涨略快，反映出居民消费升级步伐加快。”这位负责人说。

数据显示，一季度，ＣＰＩ同比上涨２．１％。其中，服务价格延续上涨态势，同比上涨２．９％，其中旅游、机票、医疗保健、家庭服务价格分别上涨４．１％、５．７％、６．０％和５．４％，反映出居民对休闲旅游、医疗保健等与美好生活需要相关的需求增长加快。

在生产领域方面，价格涨幅有所回落，上下游价格走势趋于协调。这位负责人表示，一季度，ＰＰＩ同比上涨３．７％，涨幅比去年四季度回落２．１个百分点，涨势趋于平稳，符合市场预期。随着ＰＰＩ涨幅回落，上下游价格“剪刀差”大幅收窄至１．６个百分点，走势趋于协调，上游价格向下游价格的传导压力明显缓解。

“从市场预期看，各方面普遍认为当前物价总体稳定，预期年内将延续平稳态势，全年ＣＰＩ、ＰＰＩ运行在温和区间。”这位负责人说。

他进一步表示，近一个时期，国内外环境复杂多变，价格运行中有一些不确定因素，但总的看物价将保持平稳运行。从宏观环境看，我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观调控政策保持连续性、稳定性，总供求关系相对平稳；从市场供给看，我国粮食生产连年丰收，油料作物种植面积稳中有增，生猪产能处于高位，全社会粮油库存水平较高；工业消费品生产能力充足，市场竞争充分；服务业快速发展，供给能力不断提升，保持物价平稳运行具备坚实基础。（网站首页图：新华社资料图片）