一季度我国贸易顺差3261.8亿元 收窄21.8%

来源：新华网

新华社北京4月13日电（记者郁琼源）据海关统计，一季度我国出口3.54万亿元，增长7.4%；进口3.21万亿元，增长11.7%；贸易顺差3261.8亿元，收窄21.8%。

海关总署新闻发言人黄颂平13日在国新办举行的一季度进出口情况新闻发布会上表示，今年以来，世界经济延续复苏态势，国内经济稳中向好，推动一季度我国外贸进出口较快增长。黄颂平说，一季度我国货物贸易进出口总值6.75万亿元人民币，比去年同期增长9.4%。

具体来看，一般贸易进出口快速增长，比重上升。一季度，我国一般贸易进出口3.93万亿元，增长13.2%，占我国进出口总值的58.3%，比去年同期提升2个百分点。贸易方式结构进一步优化。

对前三大贸易伙伴进出口保持增长，与部分“一带一路”沿线国家进出口增势较好。一季度，我国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长8.2%、6.3%和13.7%，三者合计占我国进出口总值的41.2%。同期，我国对俄罗斯、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长20.5%、16.6%和16.2%，均高于总体增幅。

民营企业进出口比重继续提升。一季度，我国民营企业进出口2.59万亿元，增长14.5%，占我国进出口总值的38.3%，比去年同期提升1.7个百分点。其中，出口1.64万亿元，增长11.9%，占出口总值的46.4%，继续保持出口份额居首的地位，比重提升1.9个百分点，进口9459.2亿元，增长19.4%。

此外，中西部进口增速高于全国整体，机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。铁矿砂进口量微减，原油、大豆等商品进口量增加，进口均价涨跌互现。

黄颂平表示，总的看，一季度我国进出口总体形势较好，但国际环境不确定因素依然较多，未来一段时间我国外贸进出口平稳运行将面临一些挑战。（网站首页图：晨报微信制图）