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新华社北京４月１３日电 题：牢记统帅嘱托 汇聚强军兴军的磅礴力量——习近平主席在南海海域海上阅兵时的重要讲话在解放军和武警部队引起强烈反响

新华社记者梅世雄

４月１２日上午，南海某海域，蓝鲸凌波，战舰驰骋，银鹰翱翔，中央军委隆重举行海上阅兵。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在检阅受阅部队后发表重要讲话。解放军和武警部队广大官兵在认真学习习主席的重要讲话后，倍感振奋，深受鼓舞。

全军官兵一致表示，习主席的重要讲话，站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，科学回答了新时代推进海军建设带根本性、全局性、方向性的一系列重大问题，为建设具有世界一流水平的战略性军种指明了前进方向。全军官兵一定要牢记统帅的殷殷嘱托，全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练，全面提高新时代备战打仗能力，为实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队不懈奋斗。

全面贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，锻造听党指挥、政治过硬的精兵劲旅

习主席在重要讲话中要求，全面贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，切实加强党的建设，坚定理想信念，弘扬光荣传统，努力锻造听党指挥、政治过硬的海上劲旅。

各战区、各军兵种、军委机关各部门党委在认真学习习主席重要讲话后认为，全面贯彻党对军队绝对领导的根本原则和制度，是我们党领导人民军队在长期革命、建设和改革的实践中逐步形成和发展起来的，是几代中国共产党人不懈探索的伟大成果，必须增强贯彻落实的自觉性坚定性。

广大官兵表示，要牢固确立习近平强军思想在国防和军队建设中的指导地位，强化“四个意识”，增强“四个自信”，坚决维护权威、维护核心、维护和贯彻军委主席负责制，坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，全面加强练兵备战，全面提高新时代打赢能力，把人民军队全面建成世界一流军队，切实担当起党和人民赋予的新时代使命任务，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供战略支撑。

大力推进科技创新，增强遂行多样化军事任务的能力和水平

习主席在重要讲话中强调，全面深化改革，大力推进科技创新，加快发展新型作战力量，着力构建现代海上作战体系，努力增强遂行多样化军事任务的能力和水平。

军事科学院、国防大学、国防科技大学官兵在学习讨论时说，我们要以党在新时代的强军目标为根本遵循，紧跟世界军事科技发展潮流，深入研究现代战争制胜机理，向科技进步要战斗力，向科技创新要战斗力。有强大科技支撑的人民军队，必将实现凤凰涅槃、浴火重生，从胜利走向胜利，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。

这次海上阅兵，辽宁舰航母编队精彩亮相。航母编队的发展壮大是人民军队大力实施科技创新战略的缩影。在习主席亲切关怀下，航母部队战斗力建设扎实推进，编队体系作战能力初步形成。全舰官兵表示，一定牢记统帅重托，大力推进科技创新，加快发展新型作战力量，苦练打赢本领，努力增强遂行多样化军事任务的能力和水平，不负重托，不辱使命，为建设世界一流海军贡献全部力量。

联勤保障部队和武警部队官兵表示，新形势下推进科技兴军战略，是关系中国梦强军梦、关系富国与强军全局的重大战略部署。面对机遇与挑战，只有搞好顶层设计，融入国家战略布局，才能盘活资源、整合力量，实现科技兴军的战略部署和宏伟蓝图。

全面落实战斗力标准，提高新时代备战打仗能力

习主席在重要讲话中强调，全面落实战斗力标准，大抓实战化军事训练，保持高度戒备状态，时刻听从党和人民召唤，坚决捍卫国家权益，努力为维护世界和地区和平稳定作出新的更大的贡献。

海军某驱逐舰支队郑州舰光荣接受了习主席检阅，官兵们充满自豪。大家表示，将根据即将开展的海上训练任务实际，研究细化训练方案，坚决做到一招一式向实战聚焦、与打赢对表。舰长陈曦说：“‘实战化’是习主席对人民军队反复强调的一个高频词，这次受阅舰艇全部以作战编组接受检阅，再次充分证明了习主席对练兵备战的高度重视，我们一定要发扬一怕苦二不怕死的战斗精神，埋头苦练本领、潜心钻研战法，确保习主席一声令下，召之即来、来之能战、战之必胜。”

被誉为“西陲第一哨”的新疆军区斯姆哈纳边防连官兵日夜守护着祖国的边境线。官兵们表示，一定要将统帅的嘱托转化为持续聚焦实战化训练的强大动力，将新时代练兵备战水平推上新高度，切实提高履行新时代使命任务的能力，为强国强军事业谱写新篇章。

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