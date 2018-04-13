总书记关心的这件事，上海连开五年大会，今天市委书记又把他们请来了

本报讯 市委创新社会治理加强基层建设推进大会今天上午（4月13日）举行，这是市委连续第五年召开推进会抓工作部署落实。市委书记李强指出，创新社会治理、加强基层建设，是实现人民对美好生活向往的重要工作，我们要深入贯彻党的十九大精神，认真学习落实习近平总书记关于社会治理的一系列指示要求，从人民群众关心、让人民群众满意的事情做起，把党建引领贯穿始终，在智能化上加快步伐，更好激发社会参与活力，不断增强基层队伍本领，全面构建既井然有序又充满活力的社会治理新格局。

会上，市委副书记尹弘通报了全市创新社会治理加强基层建设推进情况并部署2018年重点工作。市委常委、组织部部长吴靖平主持。黄浦区半淞园路街道党工委书记顾定鋆、宝山区罗店镇党委书记瞿新昌、长宁区程家桥街道上航新村居民区党支部书记朱雪菊、嘉定区马陆镇北管村党总支书记沈彪作交流发言。

李强指出，加强和创新社会治理，要把党建引领作为一根红线贯穿始终。明晰市、区、街镇、居村四级职责定位，正确处理条块关系，把条的主管责任和块的兜底责任明确下来，把条的专业性和块的综合性协调好，充分调动积极性。重心下移要再做实，把人财物和权责利对称地、真正地落下去，让街镇有权有职有物有人，在资源整合、力量统筹上有更大话语权。要把各类民生资源、实施项目集聚到居村，打通服务群众的“最后一公里”。要理顺运作机制，各级都要多为下级着想，对于下级反映强烈的突出问题、久拖未决的复杂问题、面上存在的共性问题，要主动跨前、及时答复、推动解决。要以区域化党建推动驻区单位党建、“两新”组织党建和居民区党建融合发展。

李强强调，要运用现代科技提高社会治理智能化水平。强化信息采集，以共享为原则、不共享为例外，大力破除信息壁垒，市大数据中心要把信息采集工作切实抓起来，做到全覆盖、无死角。强化应用开发，打响“一网通办”品牌，加强信息技术在居家养老、城市安全等领域的应用，集中力量办成办好几件实事，让群众感受到智能化的高效便捷。强化技术迭代，针对问题不断改进，推动智能化处理从大数据技术向人工智能升级。强化统筹推进，与智慧政府、网格化管理、智慧公安三大信息平台有机衔接，与各部门和各区的智能化实践充分对接，稳步推进政府信息安全有序地向社会和企业开放共享。

李强指出，打造共建共治共享的社会治理格局，需要广大群众和社会各方面积极参与。居村委要把群众组织起来，工青妇等群团组织要发挥桥梁纽带作用，要加快社会组织培育发展，善于发现和挖掘基层群众中的“能人”“达人”，大家一起来做群众工作。要创新参与方式，自治共治德治法治一体化推进。要拓宽参与领域，凡是社会能办好的，就尽量交给社会力量承担，凡是适合市场、社会组织承担的，都可以交给市场和社会组织承担。

李强强调，要建设一支高素质专业化的基层队伍。着重抓好带头人队伍建设，把握今年居村“两委”班子换届契机，选优配强，把基层的“好班长”选出来、用起来。要抓好基层干部的培训锻炼，在职业化、专业化上下功夫，健全分层分类培训体系，增强服务群众的本领。要从严管理、关心关爱基层干部，鼓励他们甩开膀子干事业。