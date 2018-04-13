上海市委常委会举行扩大会议 传达学习习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

本报讯 市委常委会今天（4月13日）举行扩大会议，传达学习中共中央总书记、国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲，传达学习中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在上海考察调研时的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记的主旨演讲，高屋建瓴、内涵丰富、思想深邃，我们要深刻领会总书记对我国改革开放40年成就经验的科学总结、对当今世界发展大势的重要判断，深刻领会总书记提出的构建人类命运共同体的积极倡议、扩大全球开放合作的重大举措。

会议强调，要全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以更大力度、更实举措，推动全方位、高水平改革开放，坚定不移做深做透改革开放这篇大文章。要坚定“改革开放再出发”的信心和决心，坚持以开放促改革，坚决破除各种体制机制弊端，加快构建开放型经济新体制。要始终走在改革开放最前列，按照总书记对上海提出的当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者的一贯要求和“四个新作为”的重要指示，进一步解放思想、大胆探索、先行先试，为全国深化改革、扩大开放开拓新路。要更好代表国家参与全球竞争与合作，为提升我国在全球经济治理体系中的制度性话语权和影响力，作出上海应有贡献。要协同国家有关部委，举全市之力办好首届中国国际进口博览会，并以此为契机，大力提升城市功能，展示良好形象。

会议指出，要按照李克强总理在上海考察时的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在更大力度改革开放中推动高质量发展，持续优化营商环境和改善民生。要努力在深化自贸试验区改革上取得新突破，坚持以制度创新为核心，打造上海自贸试验区“升级版”；在打造一流营商环境上取得新突破，全面实施“一网通办”，让群众和企业线上线下办事更加便捷；在提升城市能级和竞争力上取得新突破，围绕建设“五个中心”，着力打响“四大品牌”，加快推进长三角一体化发展；在提高民生质量和水平上取得新突破，让群众有更多获得感。

会议指出，要按照汪洋主席在上海调研时的重要讲话精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实做好人民政协各项工作。要把思想政治建设摆在首位，着力增进共识。围绕中心服务大局，为改革发展汇聚智慧力量。以制度创新为重点，深入推进协商民主，加强民主监督。切实加强党的领导，为政协工作、统战工作提供坚强保证。（网站首页图：晨报微信制图）