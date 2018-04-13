上海市委常委会举行会议 研究打响上海“四大品牌”

本报讯 市委常委会今天下午（4月13日）举行会议，研究打响上海“四大品牌”、推进自贸试验区改革开放、服务“一带一路”建设、居村委会换届等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议听取了全力打响上海“四大品牌”率先推动高质量发展的若干意见及相关三年行动计划制定情况的汇报，指出，打响“四大品牌”是上海以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合自身实际，全面贯彻党的十九大精神的重要抓手，要与服务国家战略、推动高质量发展、创造高品质生活、营造一流营商环境相结合，不断彰显功能优势、增创先发优势、打造品牌优势、厚植人才优势，全面提升城市吸引力、创造力、竞争力，深化“五个中心”建设和国际化文化大都市建设，加快迈向卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。

会议听取了加快推进中国（上海）自由贸易试验区改革开放2018年重点工作安排制订情况的汇报，强调要拿出“改革开放再出发”的决心和勇气，在促进投资贸易便利化、政府管理创新、企业服务等方面，进一步巩固提升上海自贸试验区的制度创新成果和先发优势。要对标国际最高标准、最好水平，不断推出改革新举措、拓展改革新领域。要坚持需求导向、问题导向、效果导向，抓住推进长三角一体化发展、扩大服务业对外开放等重大契机，不断提高自贸试验区建设水平。

会议听取了上海服务国家“一带一路”建设2018年重点工作安排制订情况的汇报，要求进一步提高对“一带一路”建设的认识，强化责任担当，在服务国家“一带一路”建设中发挥上海的更大作用。要对接国家要求，积极承接重大功能性载体，增强要素集聚辐射能力，为市场主体发挥服务“一带一路”建设主力军作用创造更好环境。要发挥上海资源优势，加大资源整合力度，推动本市服务国家“一带一路”建设工作迈上新台阶。

会议听取了本市做好2018年居民委员会和村民委员会换届选举工作情况的汇报，强调要按照坚持党的领导、依法依规、发扬民主的原则，着力推进基层民主，优化基层队伍结构，完善居村治理体系，提升城乡基层治理能力和水平。要发挥党组织作用，推进“班长工程”建设，确保按时完成换届选举工作。

会议还审议了其他事项。（网站首页图：晨报微信制图）