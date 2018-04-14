便利店盒饭含防腐剂？走访未发现-上海有专项标准监管鲜食盒饭：保质期最长36小时

晨报记者 徐妍斐

如今，许多白领喜欢在便利店解决午餐，这些盒饭普遍在十几元，性价比不错又方便。但最近，网上有传言称，这类便利店的盒饭含有防腐剂，让不少常吃便利店盒饭的消费者犯了难：难道以后不能吃了？记者调查多家便利店发现，目前上海主流的便利店盒饭是保质期36小时以内的“预包装冷藏膳食”，对于企业的原料检验、环境监测、过程监控和产品检验都十分严格，其过程中并未添加防腐剂。

多数便当保质期为1天半

近期，记者探访了全家、罗森、快客、可的、良友等多家连锁便利店发现，大多数便当保质期基本在1天又12小时，但也有少数保质期长达60天，甚至长达90天。

在全家的一款茄汁排条饭标签上，可以看见生产日期为4月10日11时，上市日期为4月10日23时，保质期至4月11日23时。也就是说，保质期总共为36小时，前12小时是生产到上市，后24小时是上市销售时段。罗森的麻辣香锅饭，生产日期为4月10日19时，保质期至4月12日7时，同样为36小时。

但也有的便当，保质期较长。一款香辣鸭饭保质期有60天，是由深圳的厂商生产的。更长的还有保质期90天的梅菜扣肉套餐和鱼香肉丝套餐，它们的保存方法不用0-10℃的冷藏条件，包装上写道：“本品引进日本逐步减菌技术，密封后采用多阶新含气调理杀菌工艺，达到商业无菌，整个生产过程中未添加任何防腐剂。”

和保质期较短的鲜食盒饭相比，保质期长达数十天的盒饭多为强密封性的真空包装。经常消费便利店盒饭的白领刘小姐表示，保质期长的盒饭更适合旅行携带，如果日常解决午餐随买随吃的话，无疑会选择短保质期的盒饭，口感更佳。

不同保质期执行不同标准

盒饭里有没有防腐剂，首先可以看标签。以36小时保质期的腌笃鲜饭、60天保质期的香辣鸡饭、90天保质期的梅菜扣肉套餐为例，它们的配料表中，均没有防腐剂。

虽然看上去这些盒饭都是加热后再食用，除了保质期长短不一样，别的好像没有太大差别。但其实，它们却属于不同类别的食品。保质期36小时的腌笃鲜饭，使用的是地方标准DB31/2025—2014，属于预包装冷藏膳食。保质期60天的香辣鸭饭使用的是企业标准。保质期90天的梅菜扣肉套餐，产品类型为米饭制品，执行SB/T 10652—2012米饭、米粥、米粉制品的行业标准。

除去企业标准，在上述两份地方、行业标准中，关于食品添加剂的使用，均提到参考食品添加剂使用国标GB 2760—2014。这份国标中，对丙酸及其钠盐、钙盐、山梨酸及其钾盐等数十种防腐剂的适用范围有规定，均不包括预包装冷藏膳食和米饭制品。

监管部门人士告诉记者，这类食品的最大风险在于温控，要牢牢把握住生产期间的质量关。从地方标准中可见，预包装冷藏膳食生产过程中，需要经历原料检验、环境监测、过程监控和产品检验等许多关卡。可以说，只要按生产流程制作出符合要求的产品，且在运输途中冷链到位，是完全可以放心吃的。

36小时保质期盒饭是主流

在上海，36小时保质期盒饭更为主流。为什么大多数便利店盒饭都是36小时保质期？原来，这种盒饭叫做预包装冷藏膳食，上海专门为这类新兴食品设立了两项地方标准：《预包装冷藏膳食》和《预包装冷藏膳食生产经营卫生规范》，从2014年4月1日起施行。

预包装冷藏膳食是近年来新出现的产品，包括便利店内销售的盒饭、饭团、手卷、面条、米粉等。这两项标准均是首次发布，弥补了我国没有相关食品安全国家标准的空白。

值得注意的是，《预包装冷藏膳食》对产品的微生物限量、标签标识和保质期都作了要求。其中规定，产品应具有该品种应有的滋味和气味，无馊味，无酸臭及哈喇味等异味，外表及内部均无肉眼可见杂质。同时规定，预包装冷藏膳食的产品保质期限一般为24小时。如保质期限超过24小时的，需经第三方产品保质期测试试验合格，但保质期限最长不得超过36小时。生产经营全过程中确保膳食中心温度恒处于0℃-4℃条件的，企业在取得充分、可靠、科学的食品安全依据，以及第三方保质期测试试验合格的基础上，自行确定产品保质期限。保质期限起始时间从产品包装结束起计算。