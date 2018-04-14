明起阳光回归 未来5天持续20℃内

晨报记者徐妍斐报道 昨天本市最高气温自上周日以来首次跌回“1”字头，仅17.9℃，体感上凉了不少。昨天傍晚，今年第二个雷电黄色预警发布，雨势也变得明显起来。据上海中心气象台消息，本周日申城重获阳光，但最高气温回20℃及以上还要等到下周中期。

昨天16时36分，上海中心气象台发布了雷电黄色预警：13日夜间阴有阵雨或雷雨，雨势较明显，累计雨量小到中雨。今天早晨冷空气开始影响，申城转西北风4-5级阵风6级，阴有时有小雨，预计下午到傍晚雨止，夜间至明天以多云天气为主，风力也逐步减弱。周末最高气温较平稳，在18-19℃上下。不过受冷空气影响，最低气温持续走低，今天最低13℃，明天阳光将回归，不过气温不会有明显的回升。

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雷雨天可以打手机？

在春雷阵阵的日子里，防雷不可忽视。气象专家介绍，雷雨天使用手机一般没什么问题。因为手机主要靠电磁波接收和发射信号，强度很弱且并不导电。但是，如果在野外、大树下或山上，人成了制高点，打手机就会增加被雷击的几率。

需要注意的是，雷电是可以通过导体传播的，比如网线、电话线，甚至是防盗窗，都可能导致雷击。因此，并不是只要把电脑关了，电脑就不会遭雷击，其实雷电照样可以通过网线和电源插座，烧坏网卡、电源或主板。打雷时建议拔掉网线。