冰箱藏宅男、佛系吹空调 苏宁利用电器秀出了艺术

任则

在苏宁“用新定义好生活”418电器购物节媒体发布会上，苏宁易购总裁侯恩龙表示：场景互联网时代来临。

作为场景体验的引领者，苏宁易购在418电器购物节期间，联合艺术大咖团体天才联盟，在上海K11购物艺术中心，上演了一场生活艺术秀！

4月13日上午，天才联盟创始人携好莱坞华裔作曲家王宗贤、北京奥运会开幕式首席化妆造型设计师陈敏正、青年二胡演奏家朱芸编、文创及品牌设计师刘卓恒、海报设计师元浩、概念视觉摄影师之南6位艺术大师齐聚上海K115号展厅，以独具匠心的场景布局、别具一格的体验设计、高端新型的家电臻品，向消费者展现出新电器生活带来的艺术改变。

展厅共有6类不同的生活场景，穿上天才联盟的定制衣服，参与其中的场景互动体验，每一位消费者都可以成为亲手打造自己品质生活的“艺术大师”。据悉，6大场景取材于天才联盟成员的日常生活灵感，并以冰箱、洗衣机、空调、电视、电脑等各类电器为表现主体，展现出智造生活的理想方式。

卡萨帝新型冰箱保存的营养生鲜，华为P20手机拍下的精彩瞬间，美的空调吹出的暖暖微风，三星曲面电视带来的光影视觉幻像SHOW，微软surface平板电脑呈现的科技便捷……“电器，不是冰冷的器物，更承载着独特的生活方式”。现场，天才联盟与观众分享了他们对于新电器生活的看法。这正与苏宁418提出的“新电器生活主义”理念不谋而合。

无论是崇尚经典的成功人士、追求新鲜事物的潮流达人亦或是注重生活品质的乐活一族，苏宁易购这场生活艺术秀都为他们打造了定制化、个性化的生活理想形态。无论是空调、冰箱、还是电视、电脑，生活艺术秀也赋予了各类家电更人性化的表达方式。