全球首个无人驾驶清洁车队在松江试运行一个月，有望在更多园区、公园试点-无人驾驶清洁车会识别红灯避行人

晨报记者 何雅君

深夜，停在泊位上的清洁车自动“苏醒”，缓缓驶入科技园区的小道，转动着车身底下的扫帚盘，开始清扫路上的垃圾，连角角落落都不放过，但驾驶室里并没有人在开车或监控。在松江区启迪漕河泾（中山）科技园，这支无人驾驶清洁车队试运行一个月以来，每次只要工作十几分钟，就能将园区地面打扫干净。昨日，研发车辆的上海仙途智能科技有限公司表示，目前正在与环卫部门接洽，希望能在更多园区、公园等封闭式区域进行试点。

车辆“苏醒”后自行清扫

昨天下午，记者来到松江区中创路上的启迪漕河泾（中山）科技园，在1号楼底楼车库和园区露天车位上看到了一大一小两辆无人驾驶清洁车。绿色的大车体积与中型面包车相仿，因此被称为“中型车”。绿白相间的小型车看起来与普通的电动汽车差不多。

叶青是上海仙途智能科技有限公司首席架构师，参与了车辆研发工作。他告诉记者，园区里共有一台中型车和两台小型车，组成了全球首个无人驾驶清洁车队。从上月底开始，该车队已在园区启动试运行，不定期进行清扫工作。参照城市道路的常规作业时间，负责操作车辆的工程师一般将清扫时段安排在夜间或凌晨，将运行速度设置为低速。

清扫时，工程师通过电脑或定时程序启动车辆。车灯亮起，车辆“苏醒”，随即缓缓驶出泊位，按照事先设定好的运行轨迹行驶。从车窗外向里看，驾驶室里的方向盘匀速旋转，但座椅上并没有人。驾驶台上的电子屏幕亮起，显示车辆所在区域的高清地图、车辆所处的位置。清扫时，车身下的洒水管会喷洒少量清水，以免扬尘。车底，一对扫帚盘360度向内圈方向转动，将路面垃圾集中到车底，再扫入垃圾箱。由于车头、车身装有许多传感器，车辆在运行过程中能够感知自己所在位置，识别红绿灯，并在遇到障碍物、路人时自动绕开。车辆转弯时，会采用相对安全的方式，贴着道路边缘走直角线。结束清扫后，车辆会行驶至垃圾倾倒处，缓缓抬起车尾，将箱内垃圾倒入垃圾桶，再放下车尾，驶回泊位。叶青介绍，中型车和小型车的车身大小、宽度，决定了它们适合的不同的清扫区域。

中小型车均使用新能源

记者了解到，无人驾驶清洁车队的中小型车均是在市场上现有清洁车的基础上改装的，增加了无人驾驶功能。叶青说，虽然它们是无人驾驶车俩，但驾驶室里都设有座位。如果车辆运行中遇到问题，需要人工干预，人可以直接坐进驾驶室进行操作。这些车都是依靠电力行驶的新能源车，使用方可以根据需要，申请安装充电装置。

中型车的洗扫续航时间为4-5个小时，小型车的续航时间相对短些，但也能持续一两个小时。“根据我们的实测结果，清扫一个园区，用时约为十几分钟。这就意味着，一个园区的清扫工作完成后，车辆不用充电，就能前往下一个点继续清扫。”

无人驾驶清洁车队何时能在社会上正式投入使用？上海仙途智能科技有限公司相关负责人回答说，正在和环卫公司、政府部门商谈，尽快落地。今年，公司还打算将无人驾驶功能推广到其他类型的车辆上。

另外，无人驾驶汽车在技术研究和开发时，需要结合各种道路的实际情况，通过封闭环境、半封闭半开放环境及实际道路的各种测试。但现有法律在无人驾驶方面没有明确规定，目前无人驾驶清洁车只能在园区、公园等封闭环境中运行。仙途公司认为，等相关法律成熟后，可以进一步把无人驾驶车辆推向社会。