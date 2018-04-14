白宫证实美国有“重返”TPP的可能

沈敏(新华社专特稿)

美国白宫12日证实，总统唐纳德·特朗普指示经济贸易顾问研究美国重新加入“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)的可能性。竞选总统时，特朗普大骂这一多边自由贸易协定损害美国利益，上任第一周就宣布退出，如今可谓立场“反转”。日本官员小心回应：希望美方明确态度，“重返”固然好，“重谈”需谨慎。

关键看是重返还是重谈

白宫在一份声明中说，特朗普去年遵守承诺，结束前任贝拉克·奥巴马政府谈判达成的TPP，理由是“对美国工人和农民不公平”，现指派美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛“重新研究能否谈判达成更好的协定”。

特朗普12日早些时候在白宫会见来自美国农业州的国会议员和州长时表露重返TPP意向。参加会见的共和党籍内布拉斯加州联邦参议员本·萨斯说，他肯定，白宫想重新谈判现有协定中许多具体细节。“总统多次向我们所有与会人员确认大体立场，而且直接看着拉里·库德洛说，‘拉里，把这事落实了’。”

美联社报道，不清楚特朗普“重返”TPP的意愿有多强烈。今年以来，他在一些公开场合暗示，或许会重新加入TPP，前提是谈成对美方更有利的协定条款。

只是，原先参加TPP谈判的其他11个国家好不容易谈成新协定，是否愿意作出让步“诱使”美国重新加入，是未知数。

劝说美国回头无果后，日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南重新谈判、修订条款，今年3月8日签署“新版TPP”，即“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP)。

作为联邦机构，美国国际贸易委员会2016年预测，TPP对促进美国经济增长、创造就业岗位有好处，但好处不大。就业方面，15年后仅能增加12.8万个岗位，相当于增长0.1%；出口有所增加，但进口增加更多；农业和商业服务产业将受益，但制造业产值和就业岗位会减少。

日本政府目前反应谨慎

美国退出TPP时，日本颇受打击。得知特朗普似有“反悔”之意，日本政府反应谨慎。

共同社报道，日本分管TPP 事务的经济再生担当大臣茂木敏充13日告诉媒体记者，假如白宫的意思是“特朗普总统在正确评估TPP的重要性和效应”，日方欢迎。但他“提醒”美方，“11国TPP”来之不易，不可轻易推翻。“加入TPP的11个国家一致认为，想挑选TPP部分内容重新谈判或修订，是极其困难的事情。”茂木说，CPTPP就像一座“玻璃雕塑”，各方经历艰辛冗长的谈判达成“高标准而平衡”的协定条款。他说，首相安倍晋三定于下周访问美国，与特朗普会晤，届时将向特朗普确认美方贸易政策立场。

日本内阁官房长官菅义伟当天上午在例行记者会上说，日本仍将专注于推进CPTPP迅速生效。“我们将持续向美国说明TPP的经济和战略重要性，包括它有利于美国经济和就业这一事实。”按照协定，CPTPP将在得到一半以上、即6个成员国立法机构批准60天后生效。日本副首相兼财务大臣麻生太郎当天参加完内阁会议后说，美国退出后，日本牵头谈成CPTPP，“如果美国判断重新加入TPP更有利，说明我们的努力有成效。”

不过，特朗普的话是否“靠谱”，麻生“没谱”。他说：“我们需要求证事实是否是这样……（特朗普的想法）可能变幻莫测，第二天说的话也许完全不一样。”