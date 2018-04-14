导弹打击叙利亚？特朗普还没下决心

陈立希(新华社专特稿)

美国总统唐纳德·特朗普12日下午召开国家安全委员会会议，磋商应对叙利亚局势之策。白宫发言人莎拉·桑德斯会后说，特朗普没有做出最后决定，美方将继续分析情报并与盟友沟通协作。

此前，特朗普喊话俄罗斯，要对方做好准备，美方要对叙利亚发起导弹打击。

特朗普说打但不说时间

叙首都大马士革东郊杜马镇7日据称发生化学武器袭击。美国及盟友认定，叙政府发起这场袭击，因而酝酿联合军事行动；叙利亚和俄罗斯则认为，化武袭击缺乏证据支撑。

特朗普9日说，美方将在24至48小时内决定如何回应。这一时限早过。他11日在社交媒体“推特”发出信息，威胁导弹打击叙利亚。但白宫很快澄清，联合军事行动尚未确定。特朗普12日再次发“推文”：“从没说对叙利亚的打击会在何时发生，可能迫在眉睫，也可能不是现在。”当天晚些时候，特朗普召集会议，国防部长詹姆斯·马蒂斯和国家安全委员会成员参加。白宫发言人桑德斯在会后发表的简短声明中说：“尚未作出最后决定。我们将继续评估情报并与伙伴、盟友磋商。”特朗普的表态也比先前含糊。他会后告诉媒体记者：“我们在非常郑重、密切地关注整个局势。”

美国媒体报道，特朗普考虑打击的叙利亚目标有8个，包括两座飞机场，一处研究中心和一处化武设施。鉴于美方可能发起打击，叙政府已把大量空军装备转移到俄罗斯在叙部队所驻扎的赫迈米姆空军基地。

美防长称对叙政策不变

国防部长马蒂斯12日出席众议院军事委员会听证。军事委员会委员、众议员亚当·史密斯提出，如果在没有得到国会授权的情况下发起对叙导弹打击，特朗普所采取的军事行动将没有合法依据。马蒂斯回应说，美国在叙利亚有2000名地面人员，美方举措可以理解为自卫。

另外，马蒂斯说，国际调查小组可能无法认定“化武袭击”凶手，但他个人认为叙利亚政府有“不可原谅”的责任。诚然，军事行动有危险，但叙政府的做法不能容忍。

他重申，美国的对叙政策没有改变，即不直接参与叙利亚战事。

总部位于荷兰海牙的禁止化学武器组织发表声明说，禁化武组织已经向杜马派去专家小组，定于14日抵达，随即分析调查。

路透社援引美国官员的话报道，美方对“化武袭击”受害者的初步调查显示，袭击化武为氯气与沙林毒气的混合气体。美方情报机构还需要时间，完成分析并得出最后结论。美国及其盟友的行动会否等待最后结论，尚不得而知。

俄呼吁美国及盟友克制

7日至今，美方一直在与英国和法国沟通协调。美方官员说，法方可能主导对叙打击，以表达西方国家对“化武袭击”的立场。

按法国总统埃马纽埃尔·马克龙的说法，法国有叙利亚政府“化武袭击”的证据，法国绝不容许任何可能破坏稳定的事。英国首相特雷莎·梅在召开内阁会议后说，叙政府极有可能应当为“化武袭击”负责，英方将与盟友协同行动。相反，德国总理安格拉·默克尔明确表态，德国不会参与西方多国可能对叙利亚采取的军事行动。

俄罗斯和伊朗指认，所谓“化武袭击”是叙利亚反对派捏造，美国则意图利用这一借口发动军事打击。俄罗斯新闻社援引俄罗斯国防部的话报道，叙政府军12日完全控制杜马后，俄方已向这一城镇部署宪兵，以协助维护社会秩序。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾说，如果叙利亚紧张局势升级，“不能排除”继发俄美战事的可能性。俄方呼吁美国及其盟友克制。“现在的首要问题是回避战争危险。我们希望不要走到不能回头的一步。”俄驻叙兵力主要集中在赫迈米姆空军基地和塔尔图斯海军基地，部署有两套俄军现役最新型S－400反导系统。另外，俄军在地中海有10至15艘战舰和补给舰只。

路透社报道，鉴于俄罗斯和叙利亚的战机和防空系统部署，美方打击可能需要出动海军。美军“唐纳德·库克”号驱逐舰现部署于地中海。