操盘工作室-再说医药股

风雨

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高智在去年底今年初和今年春节后两次在好运营业部操盘工作室里专门谈到医药股，他数次强调，该板块是一个被低估的板块，一定要重视，果然，最近一段时间，医药股终于立于风口之上

根据国家统计局数据，2017年，医药制造业累计主营业务收入、利润总额分别为28185.5亿元、3314.1亿元，同比增长分别为12.50%、17.80%，收入增速与2016年同期相比上升2.8个百分点，利润总额增速上升3.9个百分点，收入和利润增速双双回升。

机构认为，在医药供给侧改革大背景下，一些落后产能被淘汰，原料药市场价格良性回升，血制品合理提价，市场集中度提升带来效益的提升，推动医药制造业整体环境有所改善。与此同时，外部支付环境趋势向好。2018年1月医保基金结存率达到41.72%，同比提高了9.75个百分点，2018年1月财政医疗卫生支出948亿元，同比增长12.51%，医疗卫生支出占比整体财政支出的比例为7.33%，同比提高了1.29个百分点。

“按照机构报告的说法，目前，医药行业正在步入新的景气周期，这个周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导，在医药行业整体增速回暖、医药板块估值回调基本到位的情况下，市场对行业未来发展寄予乐观预期，所以近期医药股连续大涨一点都不奇怪。”高智说。随着生物医药行业的整合加速，产业结构不断优化，行业集中度不断提升，龙头企业的优势将越来越明显，竞争力会不断增强，价值也在不断提升。生物医药符合国家产业战略，已经与具有核心竞争力、市场认可度高，属于互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造等高新技术和战略性新兴产业并列的重要产业之一。

“与白酒、家电不同，这些板块与医药股一样属于消费股，但自去年以来涨势远超医药股，所以医药股崛起说到底也是一种补涨，大家要好好把握。”郁教授道。目前医药股还是业绩与估值最匹配的板块之一。周五进口抗癌药零关税的消息又刺激了药房股的大涨，看来今年围绕医药股有很多文章可做。■今日行情预测：反抽■仓位：70%