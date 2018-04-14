港币汇率走弱 港金管局出手“维稳”

晨报记者 林劲榆

继1998年“港币保卫战”之后，香港金管局再次出手维护港币汇率。

截至昨天下午4：30分，港币美元汇率报7.8497，由于港汇走弱触发7.85弱方兑换保证，4月12日晚金管局入市在市场买入8.16亿港元，并在昨天再度入市承接港元沽盘，买入24.42亿港元以维持港汇稳定。两次入市共买入32.58亿港元。这是2005年推出联系汇率兑换保证区间以来香港金管局首次买进本币。

港股频跌破弱方兑换保证

金管局副总裁李达志强调，资金流出港币体系，“完全是我们预期之中，也是符合联系汇率体系的设计，我们已经充分对今天这种流出的情况做好准备。”他解释，金融海啸后有1300亿美元流入了港元，金管局一直将其放在外汇基金中，作为流动性极高的资产。目前香港银行体系资金非常充裕，绝对有能力应付这个情况。

对于港币为何会跌破7.85弱方兑换保证？业内分析人士指出，美国和中国香港之间利差的扩大是近期港元贬值的主要原因。2017年美国加息3次，今年3月22日，美联储再次加息，利率水平不断上升，而同期由于内地资金南下涌入中国香港金融市场，港元流动性充裕，导致美国和中国香港之间的利差水平扩大。

Wind数据显示，4月9日，香港银行同业拆息Hibor隔夜利率为0.1471%。同期，反映美元资金借贷成本的伦敦银行同业拆息Libor隔夜利率为1.7019%。美元Libor和港元Hibor之间的利差超过1%。

这意味着持有港元和持有美元所获得的利息收益要差1%，如果说普通民众对此尚不敏感的话，但商业银行不可能无动于衷，于是，大家纷纷抛售港元，换成美元，再发放美元贷款或者购买美元债券。

港币将慢慢加息趋向美元

为应对目前港币汇率的波动，港币将进入加息通道。

李达志透露，目前港币汇率的情况将会导致港币利率慢慢上升，随着港币体系资金的流出，港币的利率会逐渐趋向美元（即加息）的方向。

“未来加息会是一个渐进的过程”。其对于香港具体的加息时间，尤其是提高房贷“最优惠利率”的水平，李达志则表示无法具体估计其时间点，因为银行对利率的变动受到如资金水平等各方面因素影响，当银行同业市场，银行资金成本达到一个水平，就有需要提高最优惠利率，银行就会提高，有债务的人士需要管理好利息成本。

港币暂不可能挂钩人民币

港币频频受到美元波动的影响，那么是否可能脱离美元挂钩人民币呢？

昨天，香港金管局再次强调，港元与人民币挂钩的条件仍未成熟，机会暂时不大，在过去逾30年在多次金融危机中，经验证实港元与美元挂钩的联系汇率制度稳健可靠，因此香港毋须也无意改变联系汇率制度。

按照香港金管局此前宣布的人民币港币挂钩四个条件，其中包括人民币可完全自由兑换，内地资本帐完全开放，金融市场有足够深度与广度，让香港外汇基金能持有资产以支持港元货币基础，以及中港经济体系的经济周期同步。他表示，内地和香港的经济虽然已经日渐融合，但从该4大先决条件看来，目前人民币还没具备与港元挂钩的条件，由于香港是小而开放的经济体系，也是国际金融贸易中心，因此目前维持港元兑美元汇率稳定，是最适当的安排。