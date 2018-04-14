下跌是机会 逢低就介入

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市高开低走，跌幅不断扩大，银行保险板块一路走低，创指也一路下行，海南板块领跌，区块链与智慧医疗虽然领涨，但也大多是虎头蛇尾。午后，大盘继续一度爬升，但最后依然疲软，沪市收盘报3159点，下跌0.66%；创业板4连阴。

药品代理企业受惠

抗癌药进口零关税后，一些流通药企将受益。目前，进口药中部分品种由进口企业在中国的分公司进行销售，而大部分品种是通过境内的公司代理引进。我国两票制政策明确规定，境外药品国内总代理（全国仅限1家国内总代理）可视同生产企业。商品价格跟成本和销量有关系，进口药的使用量提高后，企业经营成本就会摊薄，亦能进一步降低药价，以惠及更多患者。上海医药作为我国最大的进口药品代理商和分销商，尤其是成功收购康德乐中国以后，其进口药品的总代理品种数跃居行业第一，上海医药或将成为此次关税调整后最受益公司。

粤港澳大湾区前景诱人

随着经济联系与社会交往日益密切，粤港澳大湾区的互联互通建设被提上日程。目前香港、澳门和珠三角9市在2017年经济总量达到了10万亿元人民币，成为中国综合实力最强、开放程度最高、经济最具活力的地区之一。

日前，广东省发改委已启动《粤港澳大湾区城际铁路建设规划(2020-2030年)》编制工作，未来粤港澳大湾区有望建成“一小时城轨交通圈”。专业人士认为：基础设施互联互通是基础，粤港澳大湾区的深度融合将依赖产业深度融合。

逢低介入大好时刻

昨日，在推出“互联网+医疗”建设的利好刺激下，大盘出现冲高回落状，确实有点意外，这个政策应该不仅仅只是利好医疗信息化和医疗大数据行业的发展。“互联网+医疗”旨在推动院内外医疗数据交互，实现区域内医疗机构数据共享，盘活和高效利用医疗数据资源，从这个角度出发，行业数据积累和数据共享，是一切“互联网+”的基础，未来各类应用场景落脚都可以以此为依据，所以这个政策是在互联网革新浪潮下的产物，未来一定有不少上市公司会布局和深耕除医疗外的其他“互联网+”领域。

技术上，目前白马股蓝筹股已经连续调整多时，正处于筑底阶段，而创业板指本周三和周四已连续收出两个倒垂头线，这样的K线形态在调整一段时间后有机会出现短期企稳可能，所以在大盘没有系统性风险出现的今天，股指回落，正是我们可以逢低介入心仪标的的大好时刻。