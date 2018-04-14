2比0完胜华夏幸福，上港队中超六连胜-武磊射进本赛季第9粒进球，继续位列射手榜第一

晨报记者 俞炯

六连胜，追平中国顶级联赛的开局最长连胜纪录！在昨晚中超第六轮的一场焦点战中，新赛季开始以来中超联赛五连胜的领头羊上海上港，在主场2比0完胜河北华夏幸福。由于排名第二的广州恒大在客场被上海绿地申花2比2逼平，因此上港队已经将领先的优势扩大到了5分。

上轮中超，因为中场大将艾哈迈多夫停赛，因此上港队对于皮球的控制和有组织向前推进都做得并不好，直接导致了比赛场面的被动。随着本场比赛艾哈迈多夫解禁复出，他和奥斯卡组成的中场双核果然盘活了上港队的进攻，也牢牢地掌控住了比赛的主动权。

值得一提的是，埃尔克森被轮换之后，武磊又重新回到了中锋的位置。考虑到华夏幸福后场最重要的出球点是后腰马斯切拉诺，所以除了自己进攻的任务之外，武磊在由攻转守时还有一项重任——干扰在后场拿球的马斯切拉诺，不让他能够轻松向前传球。下半场胡尔克和武磊换位后，也是这样一个战术要求。这一招也的确限制了华夏幸福的进攻组织，减轻了上港队的防守压力。

当然本场比赛最重要的功臣是在两队0比0的时候扑出点球的上港队门将颜骏凌。尽管在一次扑脚下球的时候先碰到了皮球，再带倒了华夏幸福外援前锋热尔维尼奥，但当值主裁判石祯禄还是吹罚了点球。结果，颜骏凌完全判断对了方向，扑出了对方阿根廷国脚拉维奇主罚的点球，避免球队在主场先落后的局面。同样是点球，胡尔克罚进了奥斯卡在上半场结束前创造的点球，没有重蹈上轮亚冠主场对阵川崎前锋时踢飞点球的覆辙。

下半场，上港队继续控制着比赛。经过了一周充足时间的备战，球员们在默契程度上，与前两场比赛相比有了很大的提升，踢出了不少行云流水的配合，可惜在把握机会方面还有所欠缺，尤其是胡尔克继上半场打飞单刀球之后，在下半场又将另一个单刀球打在了门柱上。不过，最终上港队还是凭借一次精妙的前场配合，打进了锁定胜局的一球。奥斯卡前场妙传吕文君，后者及时传中，武磊的包抄射门虽然被华夏幸福门将挡出，但他马上机敏地头球补射得分。这是武磊本赛季中超的第9个进球，继续位列射手榜第一。