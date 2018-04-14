朱建荣、徐友刚各进一球-申花2比2战平恒大

晨报记者 甘慧

昨晚，申花与恒大的比赛跌宕起伏，特别是下半场，两队一共贡献了4球，奉献了一场非常精彩的对决。经过90分钟的激战，申花与恒大最终2比2握手言和。

本赛季，双方在超级杯中有过一次交手，当时申花1比4落败，也正因如此，赛前申花并不被看好。不过申花主教练吴金贵却信心十足，他在赛前新闻发布会上表示：“超级杯是一场特殊的比赛，相信在我的带领下，不会连续输给对手。”

吴金贵说到也做到了，申花不仅在比分上没有输给恒大，场面上也占了一定的上风。

随着朱建荣的伤愈，吴金贵在首发阵容上进行了一定的调整，朱建荣本赛季首次首发出场，顶在前锋线上。亚冠小组赛与鹿岛鹿角一战中表现非常不错的徐友刚和王伟首发登场。

第一场首发出战的朱建荣，在比赛中获得了不少机会，并为申花首开纪录。第58分钟，申花通过角球攻势取得入球。瓜林将右侧角球传至后门柱附近，朱建荣摆脱金英权后近距离推射破门，申花1比0领先。朱建荣也成为申花本赛季第二位取得进球的国内球员。

本场比赛申花的另外一粒进球也是由国内球员攻入的。第72分钟，罗梅罗禁区前快速弹射造成曾诚脱手，徐友刚在邹正拦截下近距离倒地补射，皮球反弹中越过曾诚十指关。徐友刚这位U23小将打入了自己中超生涯的首粒进球。这粒进球对于徐友刚本人以及申花都有着特别的意义。

今年冬训的时候，徐友刚因伤病一直在治疗养伤，直到球队从西班牙返回上海，才开始恢复训练。在赛季开始之后，徐友刚并未进入球队的大名单，而是坐在看台上。看到刘若钒等U23队员进入大名单甚至上场，徐友刚更为努力地训练，调整状态。直到亚冠与鹿岛鹿角的比赛，徐友刚终于迎来了机会，替补出战。那场比赛，徐友刚就让人眼前一亮。从鹿岛鹿角的比赛后，徐友刚获得了首发出战的机会，并在与恒大的比赛中，帮助球队在1比2落后的情况下，打入了扳平比分的一球。

结束与恒大的比赛后，申花将马不停蹄飞赴澳大利亚悉尼，进行亚冠小组赛最后一战——客场对阵悉尼FC队。