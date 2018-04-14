姜昆携墨宝亮相中日书法展-他写字的年头比说相声的年头还要长

晨报记者 徐颖

听过他讲相声，但你一定没见过他写字。《纪念中日和平友好条约签订40周年暨日本上野三碑入选世界记忆名录·中日书法展》，日前在上海吴昌硕纪念馆揭幕。在50多件以中国书法家协会苏士澍主席和全日本书道联盟理事长星弘道为代表的中日书法家作品中，有一件，竟然来自相声表演艺术家姜昆。

说起姜昆，通常的介绍是这样的：“姜昆，中国喜剧大师侯宝林的第三代传人，当今中国相声第七代领军人物，中国相声和喜剧、幽默事业的掌旗人”。但很多人不知道，姜昆出生书法世家，其父亲是书法家姜祖禹，受父亲影响，姜昆自幼研习书法，写字的年头甚至比说相声的年头还要长。姜昆说，“小时候父亲就叫我写，只是我学得不好。我不爱动手，老爱动嘴，我还老爱跟他辩论说‘君子动口不动手’。”

从小练书法的姜昆，因为上山下乡，中断了练字。60岁以后，才重拾书法这个少年时期的爱好。“如今每天早上六七点，最安静的时候，没有电话干扰，不需要我跟别人说话，我就练字，用书法来填补和充实我自己。我平时的工作都是给别人带来欢乐，现在书法给我带来欢乐。”

近年来，姜昆的书法作品曾多次参加全国各类书法展览，颇受关注。相声演员戴志诚透露，他曾在云南大理主持了一场字画拍卖，其中姜昆的一幅四尺整张的作品被拍到了18万元。不过姜昆对此倒是看得非常淡，“我写字与钱无关，只是喜欢书法艺术，自得其乐而已。”

此次受邀参加由上海市国际文化传播协会和日本群马县政府共同主办的书法展，姜昆特地书写了一幅欧阳修的《画眉鸟》。谈到此次和日本书法家同台展出的感受，姜昆表示，在日本书法家身上，看到了他们对中国传统文化的崇尚、尊重和敬仰，“我觉得，中日之间确实有一种一衣带水的文化传承，让我们共同享受祖先所创造的人类文明的财富。”

此次展览将展至4月15日。