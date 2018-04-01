《歌手》2018决出首位外国“歌王”-Jessie J：“我很幸运！”

晨报记者 曾索狄

昨晚，湖南卫视 《歌手》2018落下大幕。来自英国的女歌手“结石姐”Jessie J最终拿下冠军，成为这个舞台诞生的首位外国“歌王”。在谈及夺奖感受时，Jessie J 表示，她来到这个舞台并不是为了赢，而是为了挑战自我，“我很高兴能把我喜欢的歌分享给中国观众，我在这里学到了很多，我很幸运。”

最烧脑

5轮投票才选出歌王

今年《歌手》总决赛在赛制上动了不少脑筋，现场500位听审团成员的投票次数多达5轮。首先，7位歌手分成三队进行“帮帮唱”，每队表演完成后观众都要投票，选出最先杀入个人表演环节的3位歌手。随后，观众要针对剩余4名待定歌手再进行一轮投票，选出第四位现场个人曲目的歌手。而第五轮投票，才真正决定“歌王”归属。

一如外界预测的，Jessie J、汪峰、华晨宇，最先从各自的队伍中脱颖而出。其中，与李玟合作献上了一曲 《BangBang》 的Jessie J，在融入周杰伦《龙拳》的改编中依然显得游刃有余，轻松引燃现场。与邓紫棋带来《光年之外》 的华晨宇，更是赢得了全场最高的欢呼声，“90后”金童玉女的组合带来的表演既养眼又悦耳。随后，腾格尔凭借与“中国夜莺”吴碧霞联手带来的《九儿，你大胆地往前走》，成为第四位杀入个人表演环节的歌手。在这段表演中，两人将电影版、电视剧版《红高粱》的两首主题曲合二为一，形成了奇妙的效果，吴碧霞的超高音也被许多观众赞为“超强助攻”。

在最后的表演环节，四位歌手的风格也各不相同：汪峰、腾格尔分别带来了代表作《我爱你中国》和《苍狼大地》，华晨宇冒险选择了张韶涵原唱的《呐喊》，Jessie J以一曲《I Will Always Love You》致敬偶像惠特尼·休斯顿。Jessie J一曲唱毕，更现场落泪，感谢中国观众和《歌手》舞台给自己带来的善意。“这是我给中国、给中国观众的一封情书，它代表了我所有的心情。”

最惊喜

首个外国“歌王”诞生

歌王会是谁？每季《歌手》播出，观众都会展开丰富的想象力，提前在心目中“内定”夺冠人选。而在《歌手》2018播出期间，“汪峰拿歌王”的猜测一直如影随形——在许多人眼中，来自英国的实力女歌手Jessie J虽然在今年的参赛歌手中实力一骑绝尘，但这个舞台毕竟从未出现过外国“歌王”。

但昨晚，这样的成见被打破了。记者在现场看到，当主持人何炅宣布，歌王将在Jessie J和华晨宇之间诞生时，《歌手》媒体中心里爆发出了一阵又一阵的尖叫，“这个结果实至名归！”

对于这个在情理之中却又在意料之外的结果，很多观众在微博上叫好。事实上，自参赛以来，被观众亲切地称为“结石姐”的她就以耿直洒脱的个性，赢得了很多中国观众的好感，如今，她也被认为是中国与英国文化交流的代表人物之一。在赛后采访中，Jessie J一再表达对观众的感谢，“我是一个喜欢打破现状、挑战自我的人。我觉得我最大的成功，就是能打破界限，把我们的文化带到了中国。”而汪峰在献上祝福的同时，也自豪地表示，所有这个舞台上的歌手都值得骄傲，“首先我觉得Jessie J拿冠军实至名归。我是有一些遗憾，有些人在一生中会拿冠军，但更多的人一生都不会有冠军，我想我们应该成为自己心中那个冠军，那很重要。”

而作为参赛歌手中唯一的“90后”，票数名列第二的华晨宇此次也收获颇丰。他在节目中演绎的《齐天》，拿下了表彰节目中热度最高歌曲的“最受欢迎金曲奖”。

最遗憾

《歌手》系列或成绝唱

对很多观众而言，看《歌手》，不仅要看音乐的华丽变身，看众多新老歌手之间的化学反应，还要看节目的灵魂人物、导演洪涛趣味横生的个人秀。从《我是歌手》到《歌手》，这位音乐品位一流的导演，用每年追看众多歌手现场演唱会的“笨办法”，找到了包括黄绮珊、邓紫棋、迪玛希等在内的太多令人惊艳的歌手。他独特的宣布排名甚至是“打广告”的方式，也为人所津津乐道。

但最近两年，整个音乐综艺市场热度下滑，洪涛将离开湖南卫视的消息也不绝于耳。在《歌手》2018第一期录制时，洪涛就曾因请不到理想中的歌手而在现场黯然泪下，“我们真的尽力了”。昨晚决赛前，也有多方消息称，洪涛的辞职报告已经被批准，《歌手》节目或将成为绝唱。

对此，湖南卫视和洪涛方面并没有直接回应。但在昨晚的直播过程中，有观众发现，洪涛再次泪洒现场。同时，节目中一段混剪往季片段的视频，则表达了对《歌手》六年历程的敬意——6年，679首歌，配上众多歌手为表演、创作而泪洒当场的画面，令人唏嘘不已。主持人何炅更感慨地献上结语：“我们发现，执着地去喜欢一件事情，是多么了不起。我们不是每个人都是歌手，但我们希望能像这些爱音乐的歌手一样，在生命中找到一件喜欢的事情，简单地、执着地喜欢。谢谢来到这个舞台的歌手，谢谢你们对音乐简单的执着。”