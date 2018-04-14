首个恒大文化旅游城亮相贵阳 打造全能生活大城

近日，世界500强企业恒大倾力打造的贵阳恒大文化旅游城在央视等全国各大主流媒体正式亮相，获得各界广泛关注和高度认可。

据了解，贵阳恒大文化旅游城坐拥恒大童世界、恒大养生谷、恒大足球世界、恒大温泉小镇等产业配套集群，还规划有规模宏大的航母级配套。

业内预计，依托恒大强大实力和品牌影响力，未来贵阳恒大文化旅游城有望成为全球规模大、档次高、配套全的文化旅游胜地。

定位与配套获高度认可

业内人士表示，从战略定位看，恒大文化旅游城高度契合当前国家政策方向和行业发展趋势，瞄准了世界高端水准，这也符合恒大一贯的“要做就做最好”的原则。

更值得关注的是，贵阳恒大文化旅游城的周边还规划有恒大童世界、恒大养生谷、恒大温泉小镇、恒大足球世界等规模宏大的产业集群配套，进一步提升了贵阳恒大文化旅游城的影响力。

其中最具文化特色的是恒大童世界。据介绍，恒大童世界是专为少年儿童打造的目前全球罕见的全室内、全天候、全季节童话神话乐园，以中国文化、中国历史、中国故事为核心内容，融合中国文化精髓和世界文明，采用世界上成熟的、受孩子们欢迎的、科技含量高的游乐设施设备及技术，打造全球领先的童话神话主题乐园。

恒大养生谷打造“全方位全龄化健康养生新生活、高精准多维度健康管理新模式、高品质多层次健康养老新方式、全周期高保障健康保险新体系、租购旅多方式健康会员新机制”，将成为在国内外规模领先、高档次的养生养老胜地。

此外，贵阳恒大文化旅游城周边还规划有国内最具特色的恒大足球世界以及集日本、芬兰、土耳其、意大利、泰国等多国特色风情温泉于一体恒大温泉小镇。

打造全能生活大城

在业内人士看来，贵阳恒大文化旅游城坐落于贵阳市花溪区，自然环境得天独厚，可谓是坐落在森林城市之中的一座全能生活大城。

资料显示，贵州省是世界知名山地旅游目的地和民俗文化风情旅游大省。据统计，2017年贵州全省旅游总人数达7.44亿人次，比上年增长40%，已经成为目前全国最热门的旅游目的地之一。

贵阳是中国首个国家知名森林城市，全年PM值优良天数达347天，是全国空气质量前十强城市，森林覆盖率高达50%，素有“林城”美誉，还被评为“全球十佳避暑名城”。而花溪区汇聚青岩古镇、天河潭、十里河滩、花溪公园等多个5A、4A级景区，依托水系、森林、气候等得天独厚的生态资源及丰富的旅游资源，成为国家知名生态示范区，是贵阳具有影响力的宜游、宜业、宜居之城。

助力建设美好生活

目前，我国文化旅游消费不断升级，正加速从规模旅游、小众旅游、景点旅游向品质旅游、大众旅游、全域旅游转变。专家认为，贵阳恒大文化旅游城打造优质文化旅游产品和服务，契合国家政策和行业发展趋势，有助于推动文化旅游行业供给侧改革，满足人们对美好生活的向往。

另一位业内人士认为，贵阳恒大文化旅游城以国家推动“全域旅游”战略为契机，借助世界知名产业集群和“航母”配套优势，将成为文化旅游产业新标杆，并成为推进文化旅游产业及经济社会发展的重要引擎。

（文/李悠然）