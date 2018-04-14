“神秘组织”西城大妈：确认过眼神，就是你！

熙熙攘攘的街头，

一名男子神色匆忙，

眼神飘忽，

打电话时不断四处张望 ……

这一切，已被一道犀利的眼神锁定。

很快，传来了嫌疑人落网的消息。

没错！

提供情报的，

就是网友们笑称的 " 神秘组织 "，

大名鼎鼎的 " 西城大妈 "！

西城大妈不光是举报线人、打击犯罪协助者，还是胡同侠、打假人、邻里消防队、矛盾调解员 …… 在北京西城区，这支群防群治队伍已达7.8万人，当中有男有女，有老有少，来自各行各业。

" 最美西城大妈 " 原来是个 " 他 "

红墙琉璃金瓦，蓝天绿树白云，一道红色的风景从红墙边走过，就是正在巡逻的西城大妈。见街坊遛弯，问句 " 吃了吗您呐 "；见有人需要帮助，就上前搭把手；遇到突发异常情况，赶紧上报信息 …… 在家上厅堂、下厨房，出门前摘下围裙，换上红马甲，就成为守护北京市西城区治安的西城大妈。

2018 年 4 月 3 日上午，现代快报记者慕名去采访 " 最美西城大妈 "。有意思的是，迎面走来的，不是提着菜篮、烫着卷发的大妈，而是个头超过 1 米 8、皮肤黝黑的大老爷们。

△左一：谭道亮

他叫谭道亮，西交民巷的社区党委书记、居委会主任，打小就生活在西交民巷。曾经，他为摸清辖区内情况，花两年时间，绘制了 255 个大杂院的平面图，连旮旯里的花草树木都标记清楚。

西交民巷是北京最长的一条老胡同，紧邻天安门广场，与人民大会堂、国家大剧院、人大常委会等中央单位也就一墙之隔。" 我们从小生活在红墙下，对红墙有特殊的感情。" 他说，守护西城治安、维护社区和谐，他们义不容辞。

2016 年，北京市西城区举办过一次寻找 " 最美西城大妈 " 的评选，300 多位参选大妈中，谭道亮得了第一，就这样成了 " 最美西城大妈 " 标兵。

" ‘西城大妈’就是个代号，反映的是大妈的精神，无私、诚信，重情义、热心肠，愿意伸援手，这跟性别没关系。" 谭道亮说，作为西城大妈中的一员，他特别自豪。

胡同里的 " 洋大妈 " 成网红

4 月 4 日下午，北京城突然飘起雪花，美国人高天瑞骑上电动车，冒雪赶到了采访地点，这也是他平时值班的地方——荷花市场前的志愿者服务亭，红帽子、红马甲、红袖箍，他一身志愿者的 " 三红 " 打扮，用京腔跟现代快报记者打招呼。要是不仔细看他的脸，还以为这就是北京胡同里一位大叔。" 地铁站在哪里？"" 南锣鼓巷离这儿多远？"…… 接受现代快报记者采访期间，高天瑞还为好几位游客指了路。

△高天瑞

63 岁的高天瑞，已在什刹海附近住了 22 年。一年前，他刚认识 " 师傅 "、志愿者刘小霞时，" 觉得她们婆婆妈妈，啥事都管，北京话叫‘事儿妈’，后来发现她们都是做好事，我也就想加入了。" 高天瑞认为，跟大妈一起做志愿服务，也是服务社会的一种方式。

" 我做‘西城大妈’ 13 个月了，每周四来值班。" 有时，高天瑞跟志愿者出去巡逻，遇到占道摆摊的，就上去劝几句，" 我说话很客气，小贩们一般都听。"

" 能帮助别人、给人带来快乐，我就觉得特开心！" 高天瑞乐呵呵地说。

延续与传承，一家四代都是 "西城大妈"

" 上世纪 70 年代，我爷爷退休后做了居委会主任，到了 90 年代，我母亲又接着干起社区工作。2002 年开始，我从专职社工干到居委会副主任，一干就是 13 年。"4 月 1 日上午，在北京市西城区展览路街道，60 岁的王慧力讲起了她家的故事，爷爷早年已去世了，曾做了 10 年志愿者工作。如今她 80 岁的母亲身体还算硬朗，每周执勤一次。老人家说，只要身体允许，愿意一直干下去。

" 爷爷当年还没这个明确的提法，可他做的就是‘西城大妈’所做的事情。" 王慧力说，2017 年底，女儿娄珊珊辞去了国企的高薪工作，考入了西城区展览路街道百万庄西社区居委会，现在是一名专职社工。" 这样算下来，我们家算是有四代‘西城大妈’，我想这就是一种延续和传承吧。" 王慧力说。

△左起娄珊珊、刘桂芬、王慧力

每个大妈心中都有一面 " 红墙 "

北京市西城区是党中央所在地，紧挨着红墙边，特殊的区位，让西城区老百姓对红墙产生了特殊的情感，也在一代代西城大妈的身上传承。

数天的采访中，每一位西城大妈都表达了共同的心声：作为红墙边的西城人，她们感觉特别光荣，那种使命感和责任感早已融入了血液当中。正如北京市西城区委书记卢映川所言，" 红墙意识 " 作为深深根植于西城大地的红色基因，已经成为全体西城人的集体意识和共同荣光。

首都师范大学哲学系教授、博士生导师杨生平认为，弘扬和宣传 " 红墙意识 "，要做到 " 四个 " 心中有：心中有理想，心中有党，心中有责，心中有民。

而西城大妈讲政治、爱红墙、热心肠，她们用强烈的爱与责任、家国情怀，践行着 " 绝对忠诚、责任担当、首善标准 " 的红墙意识。在她们的身上，也体现了北京市全体党员领导干部和广大市民群众为党中央站好岗、放好哨，以实际行动推动习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根、开花结果的生动实践。

记者 项凤华 张瑜 / 文 马晶晶 蔡玥 叶子 / 摄

来源：现代快报/ZAKER南京