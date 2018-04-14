央视快评：经济特区要办得更好

经济特区要办得更好

文 / 央视评论员

4月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话时强调，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办出水平。经济特区要不忘初心、牢记使命，把握好新的战略定位，继续成为改革开放的重要窗口、改革开放的试验平台、改革开放的开拓者、改革开放的实干家。

在中国改革开放迎来40周年的节点上， 习近平总书记以开阔的战略视野、深邃的战略思考、周密的战略擘画，对经济特区做出新的战略定位。习总书记的重要讲话，为新一轮改革开放征程指明了前进的方向，必将激励经济特区在新时代再创新的更大辉煌，做出无愧于时代的新业绩。

因循守旧没有出路，畏缩不前坐失良机。只有敢于走别人没有走过的路，才能收获别样的风景。30年来，正是依靠敢闯敢干、大胆实践的精神，海南从一个较为封闭落后的边陲岛屿，发展成为中国最开放、最具活力的地区之一，在中国改革开放最大的“试验田”谱写了一曲动人的“春天的故事”。

时间是最好的见证者，实践给出了最好的答案。包括海南在内的经济特区的跨越式发展，充分证明了党的十一届三中全会以来形成的党的基本理论、基本路线、基本方略是完全正确的，充分证明了党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的，充分证明了中国特色社会主义制度的巨大优越性和强大生命力。在40年改革开放伟大历史征程中，中国人民书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

改革开放永远在路上。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以极大的政治勇气和强烈的历史担当，敢于涉险滩，敢啃硬骨头，坚定不移推进改革开放向纵深发展，书写了全面深化改革的崭新篇章。回顾改革开放所走过的路，既是对历史经验的宝贵总结，更是新起点上再出发的重整行装。

习总书记在讲话中郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是以习近平同志为核心的党中央着眼于国际国内发展大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策和部署，彰显了我国继续扩大对外开放、积极推动经济全球化的坚定信心。

今天，海南这块中国改革开放最大的“试验田”迎来新的发展机遇。从站在更高起点谋划和推进改革到建设现代化经济体系；从在生态文明体制改革上先行一步到加快推进民生领域体制机制改革，再到对全面加强党的领导和党的建设有更高要求……习总书记对海南下一步发展提出了一系列极具针对性指导性的重要指示，勉励海南争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。这是习总书记对海南这块发展热土的殷殷嘱托，也是对其他经济特区的殷切希望，是推进全面深化改革的重要指引。

处在改革开放前沿的经济特区，要以习近平总书记的重要讲话为强大动力，把经济特区办得更好、更有水平，努力成为新时代全面深化改革开放的新标杆，形成更高层次改革开放新格局。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。站在新时代新起点上，经济特区要牢记使命担当，在新征程上勇立潮头，勇毅笃行，以更主动、更科学、更有效的创新举措引领新一轮改革开放，打造更加开放、更有活力的经济特区，开创新时代经济特区的壮美前景。