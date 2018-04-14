习近平与海南跨越40年的深情故事

2018年4月13日，海南省迎来了30岁生日。

30年前，1988年4月13日，习仲勋作为大会执行主席，主持了七届全国人大一次会议闭幕会。这次大会决定设立海南省，建立海南经济特区。

30年后的同一天，正在海南考察的习近平总书记，出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话，代表党中央向海南送上了30岁生日的深情祝福，并对在新的更高起点上全面深化改革开放提出殷殷期望。

“久久不见久久见，久久见过还想见。”用习近平自己引用的这首海南民歌来形容他与海南的情缘再恰当不过了。

早在1979年，习近平就曾来过海南。当时海南隶属广东，习近平的父亲习仲勋在广东主持工作。当时在清华大学就读的习近平，常利用寒暑假时间到广东看望父亲。

1979年1月15日至24日，习仲勋陪同叶剑英视察榆林海军基地、三亚、万宁兴隆华侨农场等地，习近平参加了这次视察。

当时的海南，还是一个贫穷落后的封闭海岛，当年建设者筚路蓝缕、以启山林，开发建设海南的冲天干劲，给年轻的习近平留下深刻印象。

今年全国两会期间，习近平在广东代表团特别谈及这段往事。他回忆道，1979年寒假到广东，随父亲到海南陪同叶帅调研。

当年习近平住的三亚鹿回头招待所，如今已经成了鹿回头国宾馆。

再到海南，对比今昔之变，习近平不禁感慨：“这个确实是沧桑巨变”。

一滴水可以反映出太阳的光辉，一个地方可以体现一个国家的风貌。

30年，海南“三十而立”，从一个边陲岛屿发展成为中国最开放、最具活力的地区之一。这正是中国改革开放40年的重要历史见证。

在地方工作时，习近平始终大力推动与海南的交流合作。在福建，支持推动洋浦经济开发区在闽举行大型招商活动；在浙江，热情接待海南党政考察团及经贸代表团开展“大特区与大都市互动合作”活动……

到中央工作后，对海南这片土地，习近平始终深深牵挂。

从2010年开始，习近平已先后4次来到琼州大地考察调研，给海南发展指明了前进方向。

2010年4月，时任中共中央政治局常委、国家副主席的习近平来到海南，深入10多个市县，到农村、进学校、看企业，就切实加强和改进党的建设、推动经济发展方式加快转变进行调研。

当时正值海南解放60周年，习近平特地与老战士、老同志代表座谈，与原红色娘子军连战士、百岁老人王运梅互相敬礼致意。

海南是我们唯一的省级经济特区，是最大的改革开放“试验田”。

“改革开放也是发展海南的关键一招。”习近平鼓励海南发扬特区精神，在打造更具活力的体制机制、拓展更加开放的发展局面上走在全国前列。

海南的一项改革两次上了中央深改组的会议。习近平主持会议，将海南作为全国第一个以省域为单位开展“多规合一”改革试点省份。这一改革得到习近平肯定，称其“迈出了步子、探索了经验”。

博鳌亚洲论坛是海南对外开放的一张靓丽名片。

习近平是论坛不断发展的见证者和支持者。今年，已经是他第四次出席论坛并发表重要主旨演讲，在这里提出了一系列促进世界和平发展、涉及全球治理变革的中国主张、中国智慧、中国方案。

“小康不小康，关键看老乡。”这句让亿万国人点赞的“金句”是习近平2013年在三亚亚龙湾玫瑰谷考察时说出的。

习近平对海南人民的深深关怀，凝聚在他的殷切目光里，体现在他的实干步履中。

他每次来海南，都会走进农村、学校、渔港等看一看。

“三农”问题，习近平始终挂怀。海南热带农业资源有着得天独厚的优势，他提出“使热带特色农业真正成为优势产业和海南经济的一张王牌”的殷切期望。

当过农民的习近平，对农业十分熟悉。2010年4月，他在乐东县卧龙岭现代农业生产基地，看到丰收场景，情不自禁地抱起一个大冬瓜掂量起来。

今年再次来海南考察，习近平特别来到靠发展石斛产业走上致富路的海口市秀英区石山镇施茶村，看望农民群众，考察乡村振兴战略实施情况。

不管是用双手感受大冬瓜的重量，还是请教玫瑰花的修剪学问，或是了解石斛规模化种植技术，习近平亲身来到老乡中间，每一声带着温度的询问，都关心着他们真真切切的小康之路。

习近平擘画的乡村振兴大文章，就是要靠特色产业，“要走出一条人无我有、科学发展、符合自身实际的道路。”

4月12日下午，冒着30多摄氏度的高温，习近平同袁隆平等农业技术专家一起，沿着田埂察看超级杂交稻长势，了解科研育种情况，为春光里的稻苗洒下关切，为农业插上科技的翅膀。

“琼琼海09335”，这是一艘刚从南海捕鱼归来的渔船。自古以来，潭门渔民就远涉南海捕鱼为生，把南海称为“祖宗海”。

“出去一次需要多少天？”“船上有多少人？”“捕的鱼主要是什么品种？”

2013年，习近平来到潭门，登上渔船，细细询问渔民出海捕鱼和收入情况，为他们送上真挚祝福，祝愿他们家庭幸福、出海平安，收入越来越多，日子越过越好。

习近平情真意切的祝福，化成了海风，融进每一位渔民的心坎里。

少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。2010年4月，习近平来到昌江县思源实验学校，了解教育扶贫情况。

习近平拿起同学们的课本，亲切询问学习进展，这不仅是长辈对晚辈的慈爱，也是一国领袖对未来的期待。

习近平常常用“最牵挂”表达困难群众在他心中的分量。2010年到海南考察时，他也不忘看望贫困村什进村的群众。在这里，还进一步引发他对精准扶贫的思考。

“着力解决最困难户的脱贫致富”“抓民生要抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，抓住最需要关心的人群”……连连几个“最”字，是习近平对老百姓民生之问最真挚的回答。

作为我国唯一热带岛屿省份，海南拥有青山绿水、碧海蓝天……

“云散月明谁点缀？天容海色本澄清”“飞泉泻万仞，舞鹤双低昂”“丹荔破玉肤，黄柑溢芳津”，习近平曾引用苏东坡的这3句诗，对海南的生态环境不吝赞美。

“13亿中国人需要有环境优美、适宜度假的地方，海南的同志在保护生态环境方面责任重大，使命光荣。”习近平希望海南处理好发展和保护的关系。

“青山绿水、碧海蓝天是建设国际旅游岛的最大本钱，必须倍加珍爱、精心呵护。”海南发展旅游，是“绿水青山就是金山银山”的鲜活注脚。 “当前和今后一个时期，海南发展的总抓手就是加快建设国际旅游岛。”习近平总书记谆谆嘱托。

海南是祖国的南大门，管辖我国三分之二的海洋面积。发展海洋经济，从海洋大省向海洋强省转变，向着深蓝进发，习近平对海南寄予厚望。

4月12日下午，在海南考察的习近平专程来到位于三亚的中国科学院深海科学与工程研究所，仔细察看“深海勇士”号载人潜水器、“海翼”号深海滑翔机、“天涯”深渊着陆器等设备。

浩瀚南天，浪涛奔涌，尽显英雄本色。

4月12日上午，新中国历史上规模最大的海上阅兵，在南海海域举行。

48艘战舰铁流澎湃，76架战机振翅欲飞，10000余名官兵雄姿英发……作为军队统帅的习近平检阅人民海军，发出了“努力把人民海军全面建成世界一流海军”豪迈号召。

春潮涌动，逐梦扬帆。

而立之年的海南，改革开放40年的中国，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，定将以更加饱满坚毅的姿态，向着中华民族伟大复兴的光辉彼岸，击楫争先、破浪前行。

策划：霍小光、张晓松

文字记者：朱基钗、黄玥

摄影：宁光前、李学仁、谢环驰、樊如钧、李刚、姜恩宇、赵颖全、郭程、施鳗珂、莫小亮、沙晓峰

部分照片由海南省档案局提供